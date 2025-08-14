Pellegrini cuenta con Fornals y Mawuli a la espera de Altimira

Manuel Pellegrini sigue perfilando el primer once inicial de su sexta andadura en el Real Betis Balompié en Elche con dificultades en el mediocentro, ya que aún no ha llegado ese esperado pivote por Johnny Cardoso y Nelson Deossa, sustituto de William Carvalho, y Sergi Altimira trabajan al margen de momento.

LaLiga EA Sports echará a rodar el próximo lunes para el conjunto verdiblanco en el Martínez Valero ante los dirigidos por Eder Sarabia, recién ascendidos y con la ilusión intacta por sumar esos primeros tres puntos que sirvan para ir cogiendo moral en el regreso a la élite.

Posibles elecciones de Pellegrini en el once

Para ello, el técnico de Santiago prepara con esmero su puesta en escena en el campeonato nacional y son varias las decisiones que ha de tomar en diferentes demarcaciones, comenzando con la portería entre Valles y Pau López, aunque todo hace indicar que será el catalán quien comience bajo palos en Liga. El problema que seguro que no tendrá será por jugadores inscritos, ya que todos a excepción de Iker Losada aparecen en la web de LaLiga.

También en la derecha, con Bellerín recuperado, puede elegir entre él y Ángel Ortiz. La pretemporada de ambos ha sido buena aunque los galones los tiene el quinto capitán de la plantilla y puede partir con ligera ventaja. Todavía es pronto y restan tres sesiones por delante.

Donde no habrá duda es en el centro de la zaga con Diego Llorente recuperándose, algo que le confiere la titularidad a Marc Bartra junto a Natan en el perfil zurdo, aguardando su oportunidad en el banquillo Valentín Gómez. El también defensor izquierdo llegado de Vélez Sarsfield tendrá su oportunidad seguramente en este pequeño esprint de cuatro partidos en trece días. Junior Firpo es fijo en la izquierda y más con Ricardo Rodríguez pendiente de una futura salida para regresar a equipos de Suiza, donde empezó su carrera profesional. Miguel Cuevas ha suplido la baja de Llorente.

Bajas Betis Diego Llorente, Marc Roca, Nelson Deossa, Sergi Altimira, Isco Alarcón y Abde.

Pablo Fornals, único centrocampista sano del primer equipo

Sin contar los 17 partidos que se perdió por lesión en dos tramos casi consecutivos en el intermedio de la temporada, Pablo Fornals es un fijo para Manuel Pellegrini desde que llegó hace año y medio. Algo se pudo ver en aquella derrota contra el Alavés cuando ya lo situó el chileno como mediocentro y lo sacó de la banda y cuando se recuperó empezó a mostrar la verticalidad que tiene en su juego.

Ahora, por obligación además de que seguramente lo hubiera escogido el santiaguino, Fornals será titular salvo sorpresa en Elche, siendo el único mediocentro disponible de la primera plantilla, dado que Deossa y Altimira no se suman al grupo.

El colombiano aún no ha sumado ningún entrenamiento con el grupo y su participación en el inicio liguero se antoja improbable, con escasas opciones de jugar. Sin embargo, el de Cardedeu conserva esperanzas de ir a mejor en las tres sesiones que restan antes de viajar y de que hable Pellegrini el domingo en la primera rueda de prensa del curso, y pueda ser el acompañante de Pablo Fornals en el doble pivote. Si no llegara, Mawuli Mensah está preparado para recoger el testigo de Altimira y hacer su debut en Primera División. Dani Pérez también ha entrenado con el primer equipo ante las diversas ausencias.

Lo Celso y Riquelme ante las bajas de Isco y Abde con Cucho en punta

En cada zona del campo salvo bajo palos cuenta el chileno con lesiones en este inicio liguero y no se libra la mediapunta, parte más influyente en el ataque del esquema de Pellegrini. Isco Alarcón estará fuera entre dos meses y medio y algo más de tres meses y su lugar como 10 lo ocupará Giovani Lo Celso, que debe ser el encargado de canalizar el juego ofensivo del Betis junto a Roro Riquelme, en principio, partiendo desde la izquierda, puesto que Abde Ezzalzouli, con algún interés de Italia, sigue recuperándose de su tobillo.

En la derecha y junto al madrileño y al rosarino, puede alinear Pellegrini tanto a Aitor Ruibal como Pablo García. El joven canterano viene pidiendo a gritos un puesto, pero quizás aguarde su turno en el banquillo del Martínez Valero.

En la punta de lanza no hay dudas. Cucho Hernández es el titular por delante de Cédric Bakambu, con previsión de abandonar la disciplina verdiblanca en este mercado y habiendo dado su beneplácito para ello sin dificultar su adiós, y con Chimy Ávila, que también debería salir, esperando su oportunidad en la segunda mitad.