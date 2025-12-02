Pellegrini confirma dos bajas importantes del Betis para recibir al Barça

Con la resaca emocional del derbi frente al Sevilla, el Real Betis afronta un duelo copero exigente en Torrent en una semana que culminará el sábado con la visita del Barça a La Cartuja (18.30). En una matinal de perros en la capital hispalense, donde la lluvía siempre es una maravilla, Manuel Pellegrini afrontó la rueda de prensa previa con su característico talante comedido.

El chileno empezó repasando lo sucedido en el Sánchez-Pizjuán el pasado domingo, en un 'Gran Derbi' que tuvo de todo, con lanzamientos de objetos y suspensión arbitral, y un triunfo verdiblanco sobre su némesis ciudadana. "Los derbis son especiales, no se toman igual que el resto de partidos pero matemáticamente suman lo mismo. Era muy importante ganar para seguir vivos en la competición y mirar hacia arriba", apuntó el 'Ingeniero'.

El entrenador de los heliopolitanos censuró lo sucedido en los últimos instantes del partido frente al Sevilla, con una lluvia de objetos que obligó al colegiado José Luis Munuera Montero a suspender momentáneamente el duelo. "Sucede en muchos estadios y no debería suceder. Es bueno que el protocolo lo corte, pero el árbitro nos confirmó que tenía que pararlo durante diez minutos. La rivalidad tiene que ser a muerte dentro de un campo de fútbol y no fuera, sin hacer daño a ningún jugador", reconoció el preparador sudamericano.

Isco se marcha del terreno de juego tras lesionarse mientras lo consuelan Abde y Ricardo / EFE

Bajas aseguradas

Manuel Pellegrini tiene motivos para la preocupación, a pesar de todo. Su máxima estrella ofensiva, con el permiso de Antony, no estará el sábado frente al Barcelona. Así lo confirmó el chileno ante los medios. "Isco no llega al Barcelona, mientras que tenemos que ver cómo evoluciona Amrabat estos días. No ha entrenado este martes, vamos a ver si el jueves puede hacer carrera y dependerá de su evolución", indicó. Recordemos que el malagueño y el marroquí se lesionaron mutuamente tras un golpe fortuito entre ambos.

El exazulgrana Héctor Bellerín tampoco estará frente a su equipo de formación por una lesión muscular, aunque el entrenador sí recuperará a Giovani Lo Celso: "Debe estar en condiciones".

Sangría por la Copa de África

El encuentro entre el Real Betis y el Barcelona será el último que puedan disputar los futbolistas convocados para la Copa de África por sus diversas selecciones. El club de las Trece Barras será uno de los más damnificados por la competición al tener a tres jugadores clave que se perderán, por lo menos, cuatro o cinco partidos con su equipo como son Amrabat y Abde (Marruecos) y Bakambu (RD Congo).