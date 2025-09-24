Pellegrini arranca ante el Nottingham un nuevo reto continental con el Betis en La Cartuja

Han pasado algo más de cinco años desde que el Real Betis Balompié encabezado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que cumplen ahora diez en el cargo, contrataran a Manuel Pellegrini, el entrenador que mayor crecimiento ha provocado en el cuadro verdiblanco y que con la presente ya son cinco ediciones consecutivas las que paseará el nombre por el viejo continente.

El Benito Villamarín se ha quedado viejo como aquella Copa de Europa que se empezó a jugar a mediados de los cincuenta, y 'El Ingeniero' también lleva a su forma una 'obra' en el Betis cuyos cimientos ha ido construyendo en este proyecto de cinco años y con el que ya ha saboreado incluso lo que es ser finalista en la Conference League.

El sueño de disputar la Champions League, esa antigua Copa de Europa que tanto prestigio sigue otorgando a sus participantes, no se ha desvanecido, pero para llegar a ella puede que el camino más corto, o el más probable sea el que inicie esta noche fuera del Villamarín pero dentro de la capital andaluza. Su rival en La Cartuja será el Nottingham Forest de Ange Postecoglou, actual entrenador del cuadro inglés desde hace dos semanas y con el que comenzará la persecución al Tüpraş Stadyumu, sede de la final de la Europa League en Estambul.

Alineación probable del Real Betis Balompié ante el Nottingham Forest Real Betis Balompié: Pau López; Ángel Ortiz, Natan, Valentín Junior; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho. El alemán Sascha Stegemann será el árbtiro encargado de dirigir el Real Betis Balompié - Nottingham Forest con Sören Storks y Benjamin Brand en la sala VAR y asistido en el césped de La Cartuja por Christof Günsch y Marco Achmüller. Martin Petersen será el cuarto árbitro.

Seis bajas condicionan el primer dibujo de Pellegrini en Europa League

El Real Betis afronta su estreno europeo marcado por seis ausencias significativas que obligan a Manuel Pellegrini a reestructurar su equipo. Bartra y Diego Llorente, ambos con problemas musculares, no estarán disponibles hasta después del parón, mientras que Deossa arrastra molestias en el tobillo. A ello se suma la baja puntual de Héctor Bellerín por fiebre. Estos contratiempos obligan a introducir variaciones en defensa, con Ángel Ortiz y Valentín Gómez como titulares en lugar de los lesionados.

En la zaga, Natan y Junior se mantienen como piezas fijas, mientras que Ricardo Rodríguez vuelve a la convocatoria con la idea de ir acumulando minutos. En la portería la duda está en el propio Pellegrini, que puede hacer como en temporadas pasadas y rotar por tramos a los porteros o dar a cada uno una competición. Entre Pau y Valles está el asunto.

Vuelve Sergi Altimira al once, y a su lado se disputan un puesto Sofyan Amrabat y Pablo Fornals, con ligera ventaja para el castellonense, que llega más fresco tras descansar parte del último encuentro liguero.

Un aviso y una realidad descrita por Giovani Lo Celso

El sitio del '10' es para Giovani Lo Celso, que además compareció en rueda de prensa y expresó su ilusión por conquistar un título con el Betis, aunque insistió en la importancia de tomarse en serio la fase de grupos tras la experiencia del año pasado en Conference: Antony y Rodrigo Riquelme, este último para dar descanso a Abde, lo acompañan en las alas, con Cucho haciendo de hombre más adelantado.

El proyecto del Betis con Manuel Pellegrini, cuyo final es incierto y puede tener caducidad a final de temporada o prolongarse un periodo más, lo que sí tiene por seguro es la ambición y la exigencia del técnico de Santiago, que en cinco temporadas ha levantado un título y se ha quedado a las puertas de otro. Ahora aparece una nueva oportunidad en un estadio de La Cartuja que tratan los verdiblancos de hacer suyo mientras duren las obras del Benito Villamarín, que todavía no ha caído entera su grada de Preferencia y ya quiere cantar nuevos goles en verde y blanco por Europa, aunque para ello haya que esperar como mínimo dos o tres temporadas. Es el momento de una nueva obra de ingeniería que cuenta con muy buenos mimbres tras el mercado realizado por la dirección deportiva.

Recordaba Lo Celso en la previa que "este el Betis que todos queremos ver y que cada día es más grande y tiene más exigencia". El Nottingham Forest será el primero en ponerlo a prueba en la Europa League. No se gana con la camiseta.

Vía: El Correo de Andalucía