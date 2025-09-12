Pellegrini admite que tiene "una plantilla equilibrada" tras el cierre del mercado

El Real Betis Balompié entrenó este viernes con la novedad de Sofyan Amrabat a las órdenes de Manuel Pellegrini por primera vez y con la ausencia de Marc Bartra por cuarta sesión consecutiva, contando con Junior Firpo tras el parón internacional y aún con Chimy Ávila a la espera de saber qué sucede sobre su posible salida al Pumas mexicano.

Levante

"Los parones ya sabemos en septiembre, octubre y noviembre que pueden venir bien o mal, las selecciones tienen que tener su espacio y me gusta menos que después de que haya comenzado el campeonato pueda haber cambios dentro de la plantilla, ya lo dije en competencias anteriores y ya está cerrado y estructurado. El Levante tuvo al Barça en su campo y deberemos hacer un buen partido".

Balance de la plantilla

"Me parece una plantilla muy equilibrada con todos los puestos bastante doblados para tantos partidos por jugar, los números así lo indican y entre lo que se vendió y compró este año se ha equilibrado y ojalá que el equipo tenga también muy buena temporada".

Bajas

"La lista la vamos a dar mañana antes del partido, puede haber variaciones aún y mañana veremos con los que han entrenado bien, los que vienen de selecciones y veremos cuál es el mejor once para comenzar".

Potencial

"Con la llegada de nuevos jugadores tenemos alternativas y antes del parón teníamos cuatro del filial en el banco y condicionados también con jugadores que seguían o no. Ahora el plantel está estructurado y más factible para trabajar con los que llegaron además de Antony y Amrabat y armar un plantel competitivo en las tres competiciones y estructurado en la parte económica y deportiva".

Pellegrini define a Amrabat y Deossa

"Amrabat se maneja en una posición en la que perdimos primero a Guido y después a Johnny. Hemos acomodado a Sergi y no sólo nos aporta Amrabat en la posición".

"Nelson está ya entrenando con normalidad, es un jugador de mucha ida y vuelta, ya sea por banda o en el mediocentro. Sí se puede acomodar detrás del punta pero rinde mejor en una posición con más espacio".

Pablo García y salida de Chimy

"No, no voy a cambiar mi opinión que es en base al fútbol. Lo del Chimy y otros jugadores nunca me he referido porque hay especulaciones y en cuanto a Pablo García es siempre un orgullo defender la selección y no soy yo quien debe o no tomar la decisión, le corresponde al club".

Champions

"A ver, es un tema que lo hemos tocado con anterioridad, no sé quién ve al equipo en la Champions, queremos hacer lo máximo posible en todos los campeonatos y después con a suma de los puntos veremos para lo que nos alcanza, tenemos una plantilla bien estructurada, no mejor que 4 o 5 clubes de mayor presupuesto y aspirar con la ambición de estos años pero de acuerdo a la realidad".

Llegada de Alexis Sánchez al Sevilla

"Alexis es un jugador que tiene una trayectoria que pocos pueden tener. Por distintas circunstancias le ha tocado ahora jugar en el Sevilla, pero ha jugado en equipos de primer nivel como Arsenal, Manchester United o Inter. Tiene una edad que todavía puede demostrar que puede hacer algo aquí. Está en el otro equipo de Sevilla, así que no le puedo desear mucha suerte. Seguro que va a aportar mucho. Tiene mucha calidad e intentamos traerlo pero no se pudo por circunstancias deportivas".

Tiempo para Antony ante el Levante

"Antony no sabemos para cuántos minutos está, a medida que juegue sentirá el cansancio, no juega oficial desde mayo con nosotros, es largo el tiempo por más que haya trabajado de forma personal y no sabemos lo que le va a durar el fuelle".

Espera por Bartra con Llorente preparado

Manuel Pellegrini dejó claro que esperará al sábado para saber cómo está Bartra: "Vamos a preferir esperar porque quedan 24 horas y no es una lesión grave, es una pequeña molestia y hay que ver si es bueno exigirlo o arriesgarlo en ese aspecto".

"Diego Llorente entrena normal con el plantel y hemos hablado con el cuerpo médico e irá teniendo minutos de a poco, no 90 minutos en este momento. Veremos cómo se va incorporando pero ya trabaja al 100% con el plantel".

Renovación de Pellegrini

"Bueno, a ver, no hemos hablado para ver la continuidad, ya lo dirá el tiempo, ha sido un orgullo estar estas seis temporadas con una hinchada tan pasional y entregando alegrías al Betis ya veremos el futuro, tendré el mismo compromiso. Veremos lo que sucede, pensando ya en Levante y mi compromiso va a ser igual con contrato o sin contrato la próxima temporada".

Vuelta de Isco

"Me alegro mucho por ver de vuelta a Isco antes de lo que se esperaba y sin dolor. Me alegro mucho de que haya venido al Betis. Es el mas querido en la hinchada. Lo demuestra con su actitud en cada entrenamiento. A los 33 alguno se sentiría realizado, pero ahora le veo con más ambición incluso que cuando lo firmamos con 19 para el Málaga”.