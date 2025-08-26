Pau López, ausencia destacada del entrenamiento del Betis

El Real Betis Balompié se presentará en Balaídos este miércoles invicto tras empatar en Elche y vencer al Alavés en casa, situación que pretende prorrogar para llegar a la jornada dominical como líder en la tabla y empezando a coger una racha de resultados positiva para no bajar de los puestos de privilegio.

Para esta jornada adelantada que corresponde a la 6 y se disputa ahora al coincidir en su momento con la primera de Europa League, Manuel Pellegrini tuvo el pasado lunes la ausencia significativa de Pau López, que sufrió ante los babazorros en La Cartuja un golpe que le provocó una contusión en la rodilla.

Por ello, el portero de Gerona no saltó al verde de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y sembró la duda de si iba a estar presente en Vigo ante el Celta.

Pau López baja y Junior regresa

Finalmente, Junior Firpo, que se quedó en el gimnasio haciendo gestión de cargas, estará disponible y se ha ejercitado con normalidad este martes a las órdenes del técnico santiaguino.

El que no estuvo fue Pau López. El meta gerundense sigue con una contusión en la rodilla fruto de un golpe contra el Alavés y será baja, quedando ya en la mano del chileno la decisión a tomar con los guardametas, puede poner a Valles o Adrián.

Otras decisiones que deberá tomar Manuel Pellegrini afectan al estado de forma que puedan presentar tras las dos primeras jornadas Héctor Bellerín o los centrales, demarcaciones en las que tiene el chileno a Ángel Ortiz y Valentín Gómez listos para dar el relevo, como Pablo García en el tercio ofensivo.

Pablo García, otra posible novedad en el once ante el Celta

El canterano firmó una muy buena segunda parte contra el Alavés con dos ocasiones muy peligrosas en las que rozó el gol y poco a poco va pidiendo paso a un once que ahora mismo lo conforman en las alas Aitor Ruibal en la derecha y Rodrigo Riquelme en la izquierda, siendo él la alternativa a ambas posiciones hasta que el Betis firme a Antony u otro extremo.

Por el momento, las altas prestaciones del canterano bético nacido en Sallent le quitan espacio a Pablo García como titular, pero no así el recién llegado desde el Atlético de Madrid, explicando cómo vio al canterano contra los de Coudet: "Pablo tuvo el primer gol muy bien definido y le sacaron una mano y el segundo cercano a portería. Es un jugador joven que está empezando y con mucho futuro", a lo que añadió finalmente el motivo del cambio de Rodrigo por Pablo: "El cambio de Rodrigo es porque teníamos a Pablo, que venía entrenando bien y necesitábamos más llegada por el sector izquierdo. Pablo estuvo muy bien y contento con Roro".

Diego Llorente apura opciones de reaparecer antes del parón

De los tres jugadores que se están recuperando y poco a poco se han ido integrando a la dinámica grupal, Diego Llorente, Marc Roca y Nelson Deossa, el que guarda más opciones de tener unos minutos contra el Celta en Vigo o ante el Athletic Club el próximo domingo en La Cartuja, es el central madrileño, que fue el primero de los tres en regresar y cada vez muestra mejores sensaciones. Marc Roca, tampoco es descartable que tenga participación o vaya convocado.

Pellegrini prefiere ser cauto por el momento con Llorente y ya lo comentó en la previa del Alavés, pero las opciones de entrar citado existen: "El caso de Diego Llorente está recién comenzando son cuatro partidos los que tenemos en trece días y es difícil que alguno de los lesionados pueda estar. Veremos cómo evoluciona para la próxima semana y mientras antes se incorpore será mejor".

Cinco canteranos con una duda principal

Además de Ángel Ortiz y Pablo García, entrenaron Carlos de Roa, Mawuli Mensah y Dani Pérez. El lateral izquierdo puede ir si se soluciona antes de Vigo la salida de Ricardo Rodríguez.