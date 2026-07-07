¿Qué pasa con Ceballos y su vuelta al Betis?

Nuevo giro en el 'culebrón Ceballos'. Después de que Dani lograra salir libre del Real Marid tras la petición que le pedía el Betis para su vuelta a casa, todo parecía indicar que su fichaje se cerraría en breves, pero a esta serie aún le restan muchos capítulos. Tras las reuniones mantenidas entre el club y el jugador, ambas partes dejaron varios aspectos del hipotético contrato pendientes de resolver. Aun así, las posturas seguían siendo cercanas y el acuerdo continuaba siendo una posibilidad real.

Este martes, Ángel Haro, presidente del Betis, ha rebajado la euforia con el posible fichaje de Ceballos. Unas palabras que sorprenden, quizás, por la contundencia con las que las ha realizado. En una entrevista para 'COPE', ha sido preguntado, como no podía ser de otra manera, por la figura del exjugador del Real Madrid, afirmando que, en estos momentos, su regreso no es una realidad: "Es un magnífico jugador. No sería buen jugador si no está el tiempo que ha estado en el Real Madrid. Para que venga a un equipo cualquier jugador se tiene que dar unas condicionantes, que el director deportivo y el entrenador lo quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club o en los esquemas del jugador. Hay más condicionantes que no se cumplen hoy por hoy. Las circunstancias van evolucionando, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis", sentencia.

"Hay posiciones que tenemos que reforzar"

Como ya explicamos en SPORT, la planificación deportiva del Betis para la próxima temporada siempre ha estado condicionada por la situación económica del club. Pese a la exigente e ilusionante campaña que tiene por delante, la dirección deportiva no está dispuesta a hacer locuras ni a hipotecar la economía de la entidad para cerrar determinados fichajes. De hecho, el conjunto verdiblanco sigue necesitando generar ingresos y deberá cerrar alguna venta dolorosa para cuadrar las cuentas, siendo la de Natan la más posible.

Ceballos, en su etapa como jugador del Betis. / José Manuel Vidal. / EFE

Pese a sus contundentes palabras, Haro no descarta la llegada del canterano: "Ahora mismo no es una realidad que Dani pueda venir al Real Betis Balompié. No quiere decir que no pueda venir, todo va evolucionando", sentencia.

Unas declaraciones que sorprenden, teniendo en cuenta que tanto jugador como club han estado en contacto permamente y se había exigido al jugador que abandonara libre la enditdad madridista para acometer su fichaje. A Ceballos, por otra parte, no le faltan propuestas, algunas de ellas millonarias, como son las de equipos de Catar y Turquía y, tal y como informaba 'Marca', también ha sido ofrecido al Villarreal.

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Pese a las palabras de Haro, el jugador sigue teniendo la voluntad de volver al club. Al mismo tiempo, Dani necesita realizar una buena pretemporada para recuperar su mejor forma física y habrá que ver hasta cuando va a esperar el movimiento definitivo del Betis. Las incógnitas crecen mientras el tiempo corre para la dos partes...