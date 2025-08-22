Sin parking en La Cartuja: agotadas las plazas gratis junto al estadio para los socios del Betis

El Real Betis ha informado que los aparcamientos gratuitos con reserva previa dispuestos para los socios ya están completos para el partido de esta noche entre el club verdiblanco con el Deportivo Alavés.

El pasado lunes, el club informaba de que ya estaba disponible la app para poder reservar de manera gratuita las 15.000 plazas dispuestas para los socios. Mientras que el Betis juegue en La Cartuja, se van a habilitar los aparcamientos P7 y P8, en los aledaños del estadio, para garantizar el aparcamiento de los socios. Son estas plazas las que, según el club, ya no están disponibles, por lo que ha quedado deshabilitada la opción de reserva.

A su vez, con el fin de facilitar la llegada escalonada de vehículos, estos aparcamientos abrirán cuatro horas antes, a las 17:30 horas, y no dos como, viene especificado en la plataforma de reserva de La Cartuja.

Además, asegura el club, los parkings P7 y P8 prolongarán su horario para la retirada de vehículos y el control estará operativo hasta la 1:30 horas. Después de esa hora, se podrán retirar los coches pero ya no habrá personal del parking en la zona.

Bebidas y música en directo

Debido a la falta de establecimientos hosteleros en los alrededores de La Cartuja -en comparación con Heliópolis- el club ha habilitado una carpa frente al hotel que servirá como fan zone y contará con barras, bebidas y un DJ. La previa arrancará a las 18:30 y se prolongará hasta las 21:30 horas. Tras el partido volverá a abrir durante una hora para facilitar un lugar de encuentro para aquellos aficionados que quieran quedarse un rato.