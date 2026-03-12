En Directo
EUROPA LEAGUE
Panathinaikos - Betis, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el Panathinaikos y el Real Betis de la ida de los octavos de final de la Europa League
El Real Betis se enfrenta al Panathinaikos en el Estadio Olímpico de Atenas en la ida de los octavos de final de la Europa League
MIN. 30, PAN 0-0 BET
Media hora de juego en Grecia, el partido sigue con tablas en el marcador. Varios minutos sin ocasiones claras de ambos equipos.
MIN. 28, PAN 0-0 BET
Muy poquito de Antony en lo que llevamos de encuentro. El extremo brasileño no está teniendo apenas oportunidades para desbordar y generar ventajas para sus compañeros. El peligro del Betis llegó, principalmente, por el lado opuesto, con las internadas de Abde.
MIN. 25, PAN 0-0 BET
Superamos el ecuador de la primera mitad, sin goles en el Estadio Olímpico de Grecia, con un Real Betis fiel a su estilo, llegando a la portería rival a través de la posesión. El Panathinaikos, por su parte, está tratando de aprovechar las jugadas a balón parado. Es clara la consígnia de Rafa Benítez.
MIN. 23, PAN 0-0 BET
El Panathinaikos no está presionando con tanta ímpetu como en los primeros instantes. Espera atrás, replegado, dejando que sea el Betis quien tenga la posesión para salir al contraataque.
MIN. 21, PAN 0-0 BET
El peligro verdiblanco llega desde los costados, con las irrupciones de Ruibal y Antony por izquierda, y Abde por derecha.
MIN. 20, PAN 0-0 BET
El Betis, sin duda, está queriendo tener el control, el dominio del partido, pero está perdiendo un tanto de profundidad de tres cuartos hacia adelante.
MIN. 18, PAN 0-0 BET
Córner para el Real Betis. Se hizo daño Calabria en el despeje tras chocar con Abde.
MIN. 16, PAN 0-0 BET
Primera amarilla del encuentro. El central brasileño Natan recibió la cartulina tras interrumpir la ofensiva griega. Sigue el empate a cero en el marcador, cuando superamos el cuarto de hora.
MIN. 14, PAN 0-0 BET
Primera aproximación de peligro del Panathinaikos. Georgios Kyriakopoulos se zafó de Ruibal, pero su disparo cruzado con pierna izquierda no encontró portería.
MIN. 12, PAN 0-0 BET
Le está durando muy poco la posesión al cuadro griego. El Betis, poco a poco, está ganando terreno.
- Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Lamine Yamal no entrena con el Barça
- Flick tiene un problema: un tridente sin filo
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas