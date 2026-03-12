Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROPA LEAGUE

Panathinaikos - Betis, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre el Panathinaikos y el Real Betis de la ida de los octavos de final de la Europa League

Los jugadores del Betis celebran un gol ante el Dinamo Zagreb en un partido de la liguilla de la Europa League en el Maksimir

Los jugadores del Betis celebran un gol ante el Dinamo Zagreb en un partido de la liguilla de la Europa League en el Maksimir / ANTONIO BAT / EFE

Albert de Gregorio Perpiñá

El Real Betis se enfrenta al Panathinaikos en el Estadio Olímpico de Atenas en la ida de los octavos de final de la Europa League

