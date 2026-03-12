Panathinaikos - Betis, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

MIN. 25, PAN 0-0 BET

Superamos el ecuador de la primera mitad, sin goles en el Estadio Olímpico de Grecia, con un Real Betis fiel a su estilo, llegando a la portería rival a través de la posesión. El Panathinaikos, por su parte, está tratando de aprovechar las jugadas a balón parado. Es clara la consígnia de Rafa Benítez.