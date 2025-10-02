Pablo García marca un golazo con España Sub-20, que no pasa del empate ante México

La selección española Sub-20 firmó un empate 2-2 frente a México en la segunda jornada del Mundial que se está disputando en Chile. Pablo García, jugador del Real Betis Balompié, fue una de las figuras del encuentro al marcar el primer tanto de España con un potente disparo de zurda desde la frontal, que se coló en la escuadra para igualar el marcador y anotar también el primer gol del combinado nacional en la cita mundialista.

Pablo García anota con España Sub-20 tras su inesperada suplencia ante Marruecos

El encuentro comenzó cuesta arriba para los de Paco Gallardo, que vieron como la joya mexicana de 16 años, Gilberto Mora, hacía el 1-0, complicando más todavía una competición que no estaba yendo según lo planeado. Con Pablo García, esta vez sí y no como frente a Marruecos, en el once desde el inicio, empataron los españoles. El canterano bético sacó su zurda a relucir y la coló por la escuadra contraria.

Jan Virgili, el canterano del Barça que ya asistió al bético Pablo García en el 1-1, fue quien provocó el penalti para voltear el electrónico. Iker Bravo transformaría la pena máxima. Sin embargo, cuando el partido parecía inclinarse del lado español, Mora volvió a aparecer para poner el 2-2 definitivo, aprovechando un balón suelto en una jugada aparentemente inofensiva.

Con este resultado, España suma su primer punto tras la derrota inicial ante Marruecos (2-0) y se jugará su continuidad en el torneo este sábado a las 22:00 (hora peninsular) frente a Brasil. El duelo entre Brasil y Marruecos, programado para la madrugada del jueves, será decisivo para conocer las opciones reales de los españoles, que podrían avanzar como uno de los mejores terceros si logran vencer en la última jornada. El canterano del Betis, Pablo García, llamado a ser el hombre importante de los de Paco Gallardo, que lo dejó en el banquillo de inicio en el debut en la competición.

Vía: El Correo de Andalucía