Pablo García: "Antony es un fichajazo, lo esperábamos desde el fin de su cesión"

Uno de los canteranos que ya destaca en el primer equipo del Real Betis Balompié es Pablo García, que ha sido llamado -al igual que Ángel Ortiz- por David Gordo para la selección española sub-21 para los partidos del 5 de septiembre ante Chipre en Los Pajaritos (Numancia) y para el viaje a Pristina (Kosovo).

El sevillano, a sus 19 años comienza a irrumpir en la élite del fútbol español y frente al Athletic Club -titular- rozó el gol dos disparos, uno de ellos yéndose alto y otro terminando tras rebotes en el larguero. La llegada de Antony puede restarle protagonismo, y sabe que tendrá que competir en la derecha con el brasileño y con Aitor Ruibal cuando se recupere, como con Roro Riquelme y con el lesionado Abde en la izquierda.

En una reciente entrevista con Onda Cero desde la concentración de España sub-21, el atacante del Betis apunta sin titubeos a la cita mundialista del verano de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, para la que alberga la esperanza de figurar entre los elegidos de Luis de la Fuente al igual que otros jóvenes talentos nacionales ya asentados en las convocatorias: "El Mundial puede llegar a verse muy lejos, pero todos los que estamos aquí trabajamos y luchamos por oportunidades como esa".

Antony, el flamante fichaje del Betis

No sólo sobre su llamada con la sub-21 o la esperanza de aparecer en futuras convocatorias con la absoluta ha hablado Pablo García, que ha opinado también de la llegada de Antony dos Santos a última hora, a quien tendrá como rival en el costado diestro del ataque, un movimiento que ha entusiasmado al vestuario. "Es un fichajazo, era lo que todos estábamos esperando desde el día en que se anunció el final de su cesión".

Pablo pone en valor a la cantera verdiblanca

La inversión que el Real Betis Balompié hizo en sus escalafones inferiores está cada vez más dando frutos con traspasos millonarios como los de Assane Diao o Jesús Rodríguez al Como 1907 de Cesc Fàbregas, que están poniendo a la cantera verdiblanca en el panorama del fútbol internacional.

Pablo García, la siguiente joya que cuece a fuego lento Manuel Pellegrini, comenta el crecimiento del club en dicho sentido: "La cantera se está trabajando muy bien. Estamos progresando mucho y estoy superfeliz y contento de ver ese crecimiento en el club de mi vida. Espero que se siga progresando, que el club vaya a más y a intentar ser de los grandes de Europa".