Optimismo en el Betis con Roro Riquelme

Hay pretemporadas que cambian dinámicas, y la de Roro Riquelme es un claro ejemplo. Tras una pasada campaña en la que el ex del Atlético de Madrid no estuvo a la altura, está mostrando una gran versión en los amistosos de verano. Pellegrini le está dando muchos minutos para que gane confianza y se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la pretemporada. El madrileño tiene mucho más protagonismo en el juego, mostrándose asociativo, rápido y, sobre todo, determinante en el área rival, viendo puerta ante el Recreativo, Lyon y Arsenal.

En pleno mercado de fichajes, el Betis, como ya es sabido por todos los aficionados del club, necesita vender para generar límite salarial y acometer nuevas incorporaciones que completen la plantilla. El nombre de Rodrigo Riquelme, en un inicio, estaba entre las opciones de abandonar el equipo, pero su pretemporada ha cambiado los planes.

Desde el club siempre han confiado en su figura y han apostado por tener paciencia con el jugador, mostrándose convencidos de que la mejor versión de Roro aparecería tarde o temprano. Tras la buena pretemporada que está realizando, el jugador no saldrá del equipo y tendrá una segunda oportunidad en el Betis.

El calendario para el Betis será muy exigente, con la Champions como plato fuerte, y Pellegrini necesita que los jugadores de la llamada 'unidad B' den el nivel suficiente para competir en las tres competiciones. Riquelme deberá devolver la confianza depositada en él y mostrar su mejor nivel en una temporada en la que el equipo necesitará al Roro que brilló en el Girona y el Atlético de Madrid. Además, Abde viene de una dura lesión, y es poco probable que esté listo para el inicio liguero, por lo que Roro tendrá una importante prueba de fuego en este arranque de campeonato.

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En los medios oficiales del club, el jugador se mostró optimista y reconoció que se encuentra mejor que la pasada temporada: "Me noto muy bien, en mi mejor momento. Me lo han ido diciendo mis compañeros y el staff. Eso me da ánimo para seguir trabajando. Me propongo disfrutar. Es la mentalidad con la que me puse a trabajar en verano. Ya la temporada pasada, al final, los últimos dos meses, tuve una mentalidad muy parecida a la de ahora y trato de seguir en esa línea, que es lo que me hace sentir bien. Poco a poco me voy encontrando mejor", explicó.