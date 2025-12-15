La oportunidad que se abre en el Betis con la baja de Abde

La actual plantilla del Real Betis es la más completa que ha tenido Pellegrini desde que recaló en Heliópolis en el verano de 2020. Pese a tener alguna posición coja como puede ser la del lateral izquierdo con un irregular Ricardo Rodríguez y con un Junior Firpo que sigue sin dar la talla, el técnico cuenta con una plantilla lo suficientemente amplia para disputar las tres competiciones en las que aún compite a estas alturas de la temporada.

El equipo está respondiendo a las expectativas que se generaron: situado en posiciones europeas en LaLiga y sin fallar ni en Copa del Rey ni en Europa League. Pese a todo, el inicio de la Copa África supondrá un duro golpe para Pellegrini. Los jugadores verdiblancos que deberán jugar con sus respectivas selecciones son Bakambu (RD Congo), Amrabat (Marruecos) y Abde (Marruecos), siendo estas dos últimas las más determinantes.

La mejor versión de Abde

En el caso de Abde, el Betis pierde a uno de los jugadores que más rendimiento está dando al equipo. A diferencia de otras temporadas, el extremo se muestra regular, determinante y, sobre todo, siendo un líder cada vez que salta sobre el terreno de juego.

Abde, en el duelo de Europa League contra el Dinamo de Zagreb / EFE

Pese a su convocatoria, la baja del marroquí puede darle a Roro Riquelme la oportunidad de despuntar y ser importante el tiempo que dure el periplo de Abde por África.

El Betis aportó fuerte por el ex del Atlético de Madrid, pero su rendimiento este inicio de temporada no ha sido el esperado. Pese a la confianza que le mostró Pellegrini al arranque de la campaña, no logró ser aquel jugador que encaraba y que mostraba un peligro constante que sí fue en el Atlético de Madrid y en el Girona.

Pese al mal inicio, en los últimos partidos ha dado un paso adelante. En el duelo de Copa del Rey ante el Torrent logró marcar un hat-trick y el pasado jueves en Europa League ante el Dinamo Zagreb fue el gran líder del equipo, además de volver a ver puerta.

Preguntado al inicio de temporada por su nivel, reconoció que no estaba siendo el esperado, pero en ese momento ya avisó de que las cosas le saldrían tarde o temprano: "No tengan ninguna duda de que van a ver mi mejor versión en poquito tiempo".

Rodrigo Riquelme. / E.P.

El propio Pellegrini también se muestra sabedor de lo importante que sería recuperar al mejor Riquelme, teniendo en cuenta que en las próximas semanas no podrá contar con Abde: "Roro viene demostrando que tiene calidad suficiente y, como todo jugador, tiene momentos mejores y momentos peores... Le van a venir muy bien estos goles que ha hecho recientemente para su confianza."

Este lunes ante el Rayo Vallecano será un examen muy importante para un Riquelme que debe demostrar el porqué el Betis desembolsó hasta ocho millones de euros por la mitad de sus derechos.

El propio futbolista es consciente de la confianza que ha mostrado el club en él y que, ahora sin Abde, tiene una oportunidad de oro para convencer a Pellegrini y sentirse importante en un equipo que necesita más que nunca su mejor versión.