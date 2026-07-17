Una nueva oportunidad para Junior Firpo

La pasada temporada no fue nada fácil para Junior Firpo. El lateral izquierdo regresó a su 'casa' tras su etapa en el Leeds con la esperanza de recuperar su mejor versión y dar un salto de calidad a una de las posiciones más necesitadas del conjunto verdiblanco. Sin embargo, los problemas físicos y la irregularidad castigaron al futbolista de Benalmádena. En la temporada que ahora arranca, Junior buscará dejar atrás la anterior campaña y convencer a Pellegrini de que puede volver a ser aquel lateral que destacó en su primera etapa en el conjunto verdiblanco.

En una entrevista concedida a Betis TV, el lateral se mostró sincero y reconoció que no ha sido una temporada fácil para él: "No es un secreto que no ha sido para nada una buena temporada para mí en lo personal y, obviamente, en el club de mi vida, de mis amores, duele más aún. Entonces, por eso te digo que este verano ha sido diferente, ha sido de mentalizarme, de despejarme y, sobre todo, de prepararme".

Una de las grandes preocupaciones es su estado de forma. La pasada temporada no pudo realizar la pretemporada y lo pagó caro, pero esta vez será diferente: "He utilizado este tiempo, ya que la temporada pasada, por temas de que no pude llegar al inicio de pretemporada, no pude hacer la pretemporada completa con el equipo. Siempre lo he dicho, creo que para mí ahora mismo es la base. Mi reto, aunque no dependa siempre de nosotros, porque uno no puede controlar el cuerpo, para mí es mantenerme lo más sano posible. Creo que es mi reto principal. He trabajado mucho para ello este verano, voy a seguir trabajando y voy a ponerlo todo para que así sea", explicó.

Junior Firpo ante Takefusa Kubo en el Betis-Real Sociedad en La Cartuja. / José Manuel Vidal / EFE

Desde el club confían en el jugador y no se espera que abandone la plantilla durante el mercado. Manu Fajardo, director deportivo del equipo, fue quien apostó por su fichaje y mantiene plena confianza en él. Sin embargo, la titularidad en el lateral izquierdo está más cara que nunca tras la incorporación de Fran García, procedente del Real Madrid. El exmadridista llega con un gran cartel y es una de las grandes apuestas del club.

Preguntado por su nuevo compañero, explicó que la competencia siempre es positiva para el equipo y que ambos pelearán por el puesto: "Todo el mundo le ha dado una buena acogida. Además, creo que es muy buen chaval. Se le ve, por lo poco que he podido interactuar con él, creo que se le ve bastante buen chico. Vendrá bien la competición tanto para mí como para él. Al final, ni yo se lo voy a poner fácil a él, ni él seguro me lo va a poner fácil a mí. Y ya te digo, intentaremos los dos utilizar los minutos lo mejor posible. Y que juegue el que mejor esté, ya está. Pero competición sana, que al final es lo más importante, y creo que él también se lo tomará así".

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El jugador sabe que fue una de las grandes decepciones de la pasada temporada, pero en su propio equipo ve ejemplos claros de futbolistas que comenzaron con mal pie y ahora son piezas fundamentales. En una campaña en la que la Champions League supondrá un importante desgaste físico, Manuel Pellegrini necesitará la mejor versión del lateral.