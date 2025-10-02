Las notas de los jugadores del Betis en Europa League ante el Ludogorets

El Real Betis Balompié consiguió su primera victoria en esta edición de la UEFA Europa League en Bulgaria al vencer por 0-2 al PFC Ludogorets Razgrad en un encuentro lluvioso que tuvo poco fútbol en la primera mitad hasta que los de Manuel Pellegrini empezaron a mandar en el juego y consiguieron adelantarse gracias a un buen gol de Lo Celso que les dio la ventaja en los 45' iniciales.

La segunda parte, que empezó como el final de la primera con los de Rui Mota atacando, pronto vería su segundo gol en un mal remate de Junior que Son introdujo en propia. La jugada previa llevaba el sello del rosarino, que fue quien abrió a Aitor Ruibal para dicho centro que acabó en el fondo de las mallas.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(7) Manuel Pellegrini: salió a Bulgaria con rotaciones, con varios jugadores de la unidad B y alguno le dio la razón de por qué es suplente o directamente casi ni juega como Chimy, al que incluso sorprendió que alineara. Tiene que sacar mayor provecho de Junior. Respecto al encuentro, un equipo sólido que apenas concedió ocasiones de peligro y que mejoró, claramente, con los cambios poco a poco ya con el encuentro muy encarrilado. Entre Amrabat, Roca, Fornals y Lo Celso igual se tiene que quedar uno en el banquillo ante el Espanyol. Bendito problema. El resultado, y el nivel de Lo Celso, le permitió dar descanso completo a Antony. Otra portería a cero.

Titulares

(5) Álvaro Valles: partido plácido en su regreso bajo palos que pudo tornarse en algo más amargo en los minutos finales en una mala entrega con los pies que dio paso a la ocasión más clara del Ludogorets. Portería a cero.

(5) Aitor Ruibal: vio muy pronto la amarilla en una contra que tuvo que frenar y se las vio y deseó con Caio Vidal hasta que en el comienzo de la segunda mitad con 0-2 en el marcador lo sustituyó Pellegrini. Se siente más cómodo cerca de portería. Se desmarcó bien en el 0-2 para asistir a Junior.

(6) Natan de Souza: versión fiable después de unos partidos muy dubitativos. Serio en los despejes y muy atento en el fallo clamoroso de Valles para salvar bajo palos y volver de Bulgaria con la portería a cero.

(6) Valentín Gómez: cada vez más cómodo en el once del Betis y en constante crecimiento. No tiene miedo al ir a balones divididos y mete donde sea la cabeza.

(4) Junior Firpo: como Aitor vio tan pronto la amarilla atacó por ahí el Ludogorets y no se centró en explotar sus carencias defensivas que él mismo puso de manifiesto, viendo la amarilla y obligando también a Pellegrini a meter a Ricardo. Con todo a favor falló en el 0-2 y Son le ayudó a no quedar peor.

(7) Marc Roca: se está convirtiendo como Fornals y Amrabat en un indiscutible para Manuel Pellegrini. Fue quien dirigió al Betis en Bulgaria y quien mejor se entendió con Lo Celso en esa primera parte de la jugada. Pellegrini lo sustituyó en el segundo tiempo para que llegue bien a Cornellà.

(5) Sergi Altimira: se metió en muchos duelos absurdos y evidenció que Amrabat está algún paso que otro por delante de él. Con lo bien que había comenzado la temporada y lo que ha perdido desde la llegada del internacional marroquí.

(2) Chimy Ávila: ya está a tan sólo dos partidos de que el Betis pague por él otros 350.000 euros. Desaprovecha contras, mete empujones de forma innecesaria y parece estar intranquilo sin una amarilla, que no la vio. Entre la toma de decisión en el último ataque para el 0-3 y el tiro franco que tuvo que lejos de coger portería acabó más desviado aún, resume su partido. Aitor vio muy pronto la amarilla y las ayudas fueron cuanto menos escasas.

(9) Giovani Lo Celso: anotó el 0-1 en un gran golpeo por bajo desde el pico del área que se coló por el palo contrario de Padt y generó el 0-2 con un pase con el exterior que permitió a Aitor centrar al segundo palo. Estuvo en las ayudas defensivas y a la hora de darle fluidez a la elaboración de la jugada, teniendo calma entre tantas piernas rivales para

(4) Rodrigo Riquelme: sigue desaprovechando oportunidades. Un día más con un contexto favorable para tener incidencia en el ataque y casi pasó desapercibido.

(5) Cédric Bakambu: se movió, se desmarcó, lo intentó, pero no fue un encuentro en el que entrara mucho en contacto con el balón y no tuvo ninguna para probar a Padt.

Suplentes

(5) Ricardo Rodríguez: no tuvo demasiado trabajo y vio una amarilla quizás evitable. Segunda parte tranquila.

(6) Ángel Ortiz: entró en el campo y mejoró a Aitor, subiendo la banda y queriendo ser protagonista en su costado diestro. Atrás se faja el primero y no negocia las subidas. Se lo pone difícil a Pellegrini a base de buenas actuaciones.

(6) Ez Abde: salió y en un disparo demostró todo aquello que no da Riquelme. La estrelló en el palo, dio sensación de peligro en la izquierda y su presencia en la banda condiciona a los rivales y da espacio a sus compañeros. El domingo será titular.

(5) Sofyan Amrabat: apenas tuvo incidencia. Entró con Fornals y se dedicó a achicar algún balón dividido y jugarlo sin riesgo hacia adelante.

(5) Pablo Fornals: entró en los minutos finales y quiso buscar el tercero del Betis.

Vía: El Correo de Andalucía