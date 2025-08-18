Las notas de los jugadores del Betis en Elche

El Real Betis Balompié regaló en Elche los primeros tres puntos de la temporada en una concesión defensiva tras entrar frío al tramo final del encuentro después de la segunda pausa de hidratación.

Antes de ello, los hombres de Manuel Pellegrini se habían puesto en ventaja con un buen gol de Aitor Ruibal tras regatear a Dituro después de recibir un pase al hueco de Riquelme. Esa acción, muy repetida en el encuentro con varias recuperaciones en la medular y en campo contrario, fue la tónica habitual de un Betis que cedió terreno y se dedicó a salir al contragolpe.

En el segundo tiempo tuvo el 0-2 en las botas de Cucho tras un envío largo de Ricardo Rodríguez, y minutos más tarde Chimy Ávila se cargó un ataque muy prometedor para cerrar el duelo. Todo ello lo pagó el cuadro bético y Germán Valera hizo el 1-1 en el minuto 81 para dejar el resultado tablas en el estreno liguero en el Martínez Valero.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(4) Manuel Pellegrini: el Betis saltó a Elche con las líneas juntas, creo peligro y recuperó en zonas peligrosas una alta cantidad de balones. Ricardo y Chimy, elecciones incomprensibles como no haber reforzado la medular con un equipo muy cansado en los minutos finales.

Titulares

(4) Pau López: en la acción del 1-1 se quedó mirando y demasiado escorado en la jugada. Su juego de pies, lo más destacado.

(6) Héctor Bellerín: un muy buen primer tiempo llegando hasta línea de fondo y dándole mucha profundidad al carril diestro junto a Aitor Ruibal. En defensa mantuvo la concentración y sólo tuvo mínimos problemas a su espalda que no fueron a más.

(6) Marc Bartra: tapó lo que pudo en el remate de Valera abriendo las piernas y la mala fortuna le llevó a que pasara entre ellas el balón. Cuando le hace falta pausa al equipo es quien la pide. El capitán de la zaga.

(5) Natan de Souza: tuvo por momentos que acudir a la espalda de Ricardo y jugar fuera de zona cuando el Elche más apretaba. Tiene también momentos en los que pierde la concentración y descoloca a sus compañeros.

(3) Ricardo Rodríguez: todavía está mirando de cara a Chimy Ávila y pensando cómo lo dejó vendido en la jugada del empate, en la que los jugadores del Elche lo sobrepasaron con facilidad. Natan tuvo que corregirle en ocasiones ante su lentitud para volver. Filtró un buen balón a Cucho en el que podía haber sido el 0-2, pero si el Betis ficha a Junior no es para que juegue por delante él.

(7) Sergi Altimira: un primer tiempo impecable con sólo dos sesiones de entrenamiento tras superar un edema en el sóleo. Aguantó los 90 minutos aunque terminó fundido. Perfecto en la resta y en sincronía con Fornals y Lo Celso en la elaboración.

(6) Pablo Fornals: la palabra trabajo la lleva grabada a fuego y siempre está dispuesto a echar una mano para aclarar la situación. Con balón, acertado buscando a Lo Celso y construyendo desde la base.

(8) Aitor Ruibal: jugó como extremo diestro ayudando a Héctor Bellerín en tareas defensivas y con mucha libertad en ataque aprovechando los movimientos de Cucho. Anotó un gran gol, antes ya había tenido otra ocasión clara y en el segundo tiempo lo buscó en un disparo colocado. Así es muy difícil sacarlo del once, siempre ofrece todo lo que tiene.

(6) Giovani Lo Celso: tiene mucha calidad en sus botas y es capaz de filtrar balones al espacio con gran precisión, así como romper líneas, pero debe ser mucho más regular en su juego y no aparecer cuando la situación es propicia para atacar. Es quien debe guiar al conjunto de Pellegrini hasta que vuelva Isco.

(6) Roro Riquelme: en su primer partido oficial dejó la primera asistencia de la temporada con un gran balón al espacio a Aitor Ruibal. Lo Celso le dejó un buen balón en la frontal y su disparo rozó la portería de Dituro. Buenas sensaciones en su estreno con el Betis.

(5) Cucho Hernández: menos el gol lo hizo todo bien. Corre, pelea, se desmarca, hace jugar al equipo, pero cuando le llegó su gran oportunidad Dituro se hizo grande y a él la portería pequeña.

Suplentes

(0) Chimy Ávila: se cargó una contra perfecta para el 0-2 y se quedó mirando desde la frontal tras perder su marca en el 1-1. Mañana es tarde para traspasarlo. La actitud no se negocia y era lo que antes siempre ofrecía.

(5) Pablo García: un par de intentos en la derecha y no mucho más. El Betis volcó el juego a la izquierda

(4) Cédric Bakambu: tuvo una buena oportunidad y se le quedó atrás el balón.