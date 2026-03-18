La mofa de Abde tras ganar la Copa África: "No me acuerdo"

Es una de las noticias del año. La Confederación Africana tomó una decisión histórica al otorgar el título de la Copa de África a la selección de Marruecos. El motivo de esta victoria por 3-0 es que los jugadores del equipo contrario abandonaron el campo tras la sanción de un penalti en su contra en los últimos minutos de la final.

"El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025, siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", expuso el comunicado de la CAF.

La noticia sorprendió a todos. Incluso Brahim, quien falló el penalti al intentar una panenka, reaccionó desde el banquillo del Etihad Stadium, dejando una imagen que quedará en la memoria.

Otro de los futbolistas que no se mordió la lengua fue Pathe Ciss, jugador del Rayo Vallecano y de la selección de Senegal, quien, en tono irónico, compartió: "Puedes añadir tres goles más a favor del Llorón", en referencia a Marruecos. Además, recordó que ellos son campeones de África, adjuntando cuatro imágenes en X, antes conocido como Twitter.

La reacción de Pathé Ciss / X

La surrealista confesión de Abde

Una de las reacciones que más está dando de qué hablar es la de Abdessamad Ezzalzouli, conocido como Abde. El futbolista del Real Betis, quien se encuentra concentrado para el partido de este jueves contra el Panathinaikos, atendió a los medios de comunicación justo al finalizar el entrenamiento de su equipo.

Al salir en su coche, el extremo marroquí se detuvo para hablar con los periodistas presentes. Uno de ellos le dijo: "¡Enhorabuena por la Copa de África!", a lo que Abde respondió con una sonrisa: "Muchas gracias".

Luego, se le preguntó cómo había vivido la experiencia de ganar la Copa de África, y su respuesta fue contundente: "No me acuerdo".

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El jugador también reveló que sus compañeros lo felicitaron por el título, a pesar de haber ganado la Copa de África en los despachos y no en el estadio Moulay Abdellah.