La metamorfosis de Abde en el Betis: "Es un futbolista más maduro"

La trayectoria de Ez Abde desde que aterrizó en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla no ha sido nada fácil. El extremeo marroquí fue una de las grandes apuestas del club durante la etapa de Ramon Planes como director deportivo y las expectativas puestas en él fueron muy altas. Su rendimiento en Osasuna no pasó desapercibido y generó el interés de grandes clubes europeos, pero finalmente el club de Heliópolis logró su incorporación.

El ex del FC Barcelona no había logrado su mejor versión en la capital hispalense. Abde, pese a mostrar en algunos tramos su buen nivel, nunca encontró esa regularidad que le permitiese ser un pilar fundamental de la plantilla y, por lo tanto, ser imporante en el esquema de Pellegrini. De hecho, su nombre sonó en el mercado de verano como posible gran venta para poder incorporar a otros jugadores.

Pero para Abde, este arranque de temporada está siendo totalmente distinto. El marroquí despegó contra el Levante, repartiendo la asistencia que derivó en el 2-2 de Pablo Fornals. A partir de ese momento, su incidencia ha sido verdaderamente decisiva, marcando ante Osasuna y Espanyol con tantos determinantes para sumar victorias.

Abde, en una acción del duelo contra Osasuna / EFE

Centrado en mejorar

"Había que cambiar algo y lo estoy haciendo. Ahora me quedo más al final de los entrenamientos, para trabajar sobre todo en las finalizaciones. Cosas así me están ayudando", reconocía el internacional con los 'Leones del Atlas' sobre su nueva metodología de trabajo.

Lo cierto es que de aquel joven bisoño que debutó en Primera de la mano de Xavi Hernández en el Barcelona y con dificultades para encontrar la consistencia queda poco. A sus 23 años, en diciembre cumplirá 24, el extremo magrebí es un futbolista "más maduro" y preparado para las adversidades.

"Ha vuelto con muchas ganas después de la lesión y le ha ganado la partida a Rodrigo Riquelme. Ahora mismo es fijo para Manuel Pellegrini porque ha mejorado lo que el chileno le pedía: la definición. Abde, Cucho y Antony, con Fornals y Lo Celso, por detrás, son los titulares para el entrenador", nos explica Álex Mérida, compañero periodista de 'El Correo de Andalucía' y seguidor de primera mano de la actualidad verdiblanca.

Abde, celebrando su gol contra el Espanyol / EFE

Un Betis de Champions

De puertas para dentro en el Benito Villamarín el mensaje es de cautela. No se quieren lanzar las campanas al vuelo pese al rendimiento que está ofreciendo el equipo en este tramo inicial del campeonato. Sin embargo, la idea que se ha instalado en el vestuario heliopolitano es ambiciosa. Manuel Pellegrini y sus pupilos se ven capaces de pelear por los puestos que dan acceso a la Champions League y pretenden dar un golpe sobre la mesa antes del próximo parón internacional de noviembre.

El calendario es tremendo, empezando por este próximo fin de semana y la visita a Villarreal y el duelo frente al Atlético que cerrará los compromisos ligueros de octubre. Ambos son rivales directos en esa pugna por la máxima competición continental y un buen test para comprobar las opciones reales del equipo de La Palmera en la competición doméstica.