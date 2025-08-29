Mejoras en el plan de movilidad del Betis en La Cartuja: La parada de la Línea 2 estará más cerca del estadio

El Real Betis afronta este domingo 31 de agosto a las 19:00 horas de la tarde su segundo partido como local en el Estadio La Cartuja, en esta ocasión frente al Athletic Club. De esta forma, el club verdiblanco quiere facilitar el desplazamiento de sus abonados y aficionados con los principales puntos de interés sobre el uso del transporte público, zonas de aparcamiento, punto de encuentro de aficionados y recomendaciones de movilidad.

Novedades en las líneas de Tussam

- Líneas regulares: 2, C1 y C2. La parada de salida de la línea 2 trasladará su ubicación a un punto más cercano al Estadio La Cartuja ya para este partido, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

- Lanzaderas especiales: Ida y vuelta. Blas Infante - Estadio. Como novedad, se adelanta este servicio desde dos horas y media antes del partido. El número de estas lanzaderas se duplicará ante su amplio uso en el primer encuentro en La Cartuja ante el Deportivo Alavés.

Vuelta (servicio gratuito). Estadio - Blas Infante | Estadio - Puente de la Barqueta | Estadio - Sevilla Este.

Novedades en los trenes de cercanías (Renfe)

Línea C-2: Sevilla Santa Justa - San Jerónimo - Estadio. Los horarios de los trayectos para este domingo desde Sevilla Santa Justa son los siguientes: 14:15 h, 15:34 h, 16:31 h, 17:21 h y 18:13 h.

Se recomienda consultar los horarios de Cercanías en la página oficial de RENFE o en sus aplicaciones oficiales en iOs o Android. Los aficionados de otras zonas de la ciudad y municipios de la provincia también podrán consultar las conexiones hacia sus destinos en este mismo sitio.

A la vuelta, una vez finalice el partido, los aficionados tendrán dos servicios disponibles desde el Estadio La Cartuja hacia San Jerónimo y Sevilla Santa Justa.

En el caso de que fuera necesario, se sumaría un tercer servicio. En este sentido, el Real Betis recomienda el uso del segundo servicio de vuelta desde el Estadio a Santa Justa a aquellos aficionados que tengan que realizar su conexión hacia Utrera (paradas de San Bernardo, Virgen del Rocío, Jardines de Hércules, Bellavista, Dos Hermanas, Cantaelgallo y Utrera) y hacia Lora del Río (La Rinconada, El Cáñamo, Brenes, Cantillana, Los Rosales, Guadajoz y Lora del Río).

Aparcamientos públicos con reserva previa

P7 Norte y Sur + bolsas de aparcamiento de Carlos III. Todas las plazas están ya agotadas. Sólo se podrá acceder con el tique de reserva previa.

El aparcamiento de la P7 norte se realiza por la SE-20, glorieta de RTVE, y está recomendado para aquellos aficionados que salgan en dirección norte. Por su parte, al P7 Sur se accede por la rotonda de Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel. En este caso, está recomendado para los vehículos que salgan hacia el sur.

La apertura se realizará 4 horas antes del inicio del partido y los vehículos se podrán retirar en cualquier momento, incluso una vez que haya finalizado el dispositivo de organización y control.

Los aficionados también podrán estacionar en otros espacios y zonas públicas de La Cartuja, como los aparcamientos del Parque del Alamillo, e incluso en la zona de Blas Infante, conectada con lanzadera de TUSSAM.

Aparcamiento de Torre Sevilla

Fruto del acuerdo con el Real Betis, los aficionados tendrán la oportunidad de estacionar en Torre Sevilla, con tres horas gratuitas y cuatro adicionales por sólo 2 euros presentando el abono o entrada del partido. Es necesario validar la promoción antes de las 22:00 horas del domingo en el punto de Atención al Cliente en la planta -1 (zona verde). Su teléfono de información y contratación es el 955 671 741. Esta zona está conectada con el estadio con la línea 2 y C1 de TUSSAM para la ida y con la lanzadera Estadio - Torre Sevilla - Blas Infante para la vuelta.

Aparcamientos de motos, bicis y patinetes

Existe un espacio habilitado y vigilado para estacionar con seguridad este tipo de vehículos al sur del Estadio La Cartuja, situado junto al rocódromo, bajo el puente del Alamillo, a apenas 200 metros del recinto. De cara a este partido, también se incorporarán mejoras en la movilidad y permeabilidad de esta zona de aparcamientos.

Zona de aficionados

El Club volverá a habilitar un punto de encuentro para los aficionados, también en la zona sur del Estadio La Cartuja.

- Horario de apertura: desde las 16:00 horas hasta el inicio del partido.

- Sesión de DJ en directo: a partir de las 17:30 horas.

- Este espacio volverá a estar operativo al finalizar el partido durante una hora adicional para aquellos los aficionados que prefieran escalonar su salida.

Recomendaciones del Ayuntamiento para llegar a La Cartuja

El Ayuntamiento de Sevilla recomienda adelantar la llegada a La Cartuja en la medida de lo posible a todos los aficionados que vayan a desplazarse por carretera ante la previsión de mayor movimiento de vehículos de lo habitual el próximo domingo a causa de la operación retorno de vacaciones del último día de agosto, especialmente en los accesos a la ciudad por la A-49 (Huelva) y la AP4 (Cádiz).