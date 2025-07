Mateo Joseph: el 'killer' en rebeldía que apunta a Junior Firpo

Podrá decirlo más alto, pero no más claro: Mateo Joseph da por acabada su etapa en el Leeds. Su técnico, Daniel Farkle, manifestó las intenciones del delantero, que pidió no formar parte de la expedición del recién ascendido a la Premier League: "Me gustaría ser sincero, en realidad el plan era tenerlo aquí en Alemania, y con él la situación también está bastante clara".

"En primer lugar, lo valoramos y apreciamos mucho, de lo contrario no habríamos jugado con él, sobre todo al principio de la última y exitosa campaña, por delante de un ganador el premio al máximo goleador como Joël Piroe, o por delante de un rematador experimentado como Patrick Bamford. Creo que, en total, la temporada pasada jugó 39 partidos con nosotros en el campeonato, si no me equivoco", detalló el técnico germano.

El santanderino se dirigió al cuerpo técnico para expresar su deseo de afrontar "un nuevo reto". "Le gustaría cambiar de aires". Farkle, asismismo, insinuó su preferencia de poner rumbo a España "por sus raíces españolas". Y es ahí donde el Real Betis entra a escena. El suyo es uno de los nombres que se manejan en los despachos de la Palmera para reforzar la plantilla de Manuel Pellegrini.

Mateo Joseph, celebrando un gol / EFE

La entidad bética se puso en contacto semanas atrás con el Leeds para tantear el terreno. Sin embargo, las pretensiones económicas de los 'whites' eran demasiado elevadas y se echó para atrás. Y, ahora que el '9' está haciendo todo lo que está en su mano para forzar su salida, el Betis debe prescindir de efectivos en la parcela ofensiva. Regresó Borja Iglesias de su préstamo en Vigo y se sumó a una elevada nómina de nueves: Cucho Hernández, Bakambu y Chimy Ávila - también extremo -. Salvo el colombiano - e, incluso, el congoleño - los otros dos tienen la puerta abierta.

Potencia

Cambió la selección inglesa por la española y se convirtió en una de las caras visibles de la sub-21 de Santi Denia. Anotó en el estreno de 'La Rojita' en la Eurocopa y venía de ascender a la máxima categoría del fútbol inglés con el Leeds. Eso sí, no gozaría de tanto protagonismo como en las campañas anteriores: tres tantos y cuatro asistencias en 41 partidos (13 titularidades).

Mateo Joseph y Junior Firpo, tras el empate ante el Watford / @JuniorFirpo03

Su potencia y exhuberancia física le convirten en un delantero letal en espacios abiertos. Cuando tiene campo para recorrer. Tiene un gran juego de espaldas y genera muchos espacios sin balón.

No sería el primero

El de Santander está vinculado a Leeds hasta 2028. Tasado en 3,5 millones de euros según 'Transfermarkt', no hará las maletas si no llega una oferta algo superior a los 10 'kilos'. Su juventud, interesante potencial y perfil futbolístico casan con lo que demanda Pellegrini para reforzar la punta de su ataque. Y no sería el primer futbolista del Leeds que recala en el Villamarín: Marc Roca - estuvo cedido -, Diego Llorente... y Junior Firpo, que acaba de volver a casa.