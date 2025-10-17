Marc Bartra 'pide' el fichaje de Luis Suárez para el Betis debido a una curiosa estadística con el Barça

Hay duplas letales en los campos de fútbol. También tridentes que serán recordados para siempre. Luis Suárez forma parte de ambos grupos. Vistiendo la camiseta del FC Barcelona, al uruguayo se le recuerdan grandes temporadas junto a su amigo Leo Messi, con quien juega ahora en el Inter Miami, además de su compañero inolvidable durante varias temporada, Neymar.

Aun así, existe una curiosa estadística que une al ex '9' del Barça con otro excompañero inesperado, Marc Bartra. Y es que, según los datos de la cuenta de redes La Liga en Directo, hay un total de cinco duplas que, siempre que han jugado juntos, sus equipos han ganado.

Se trata de Marc Barta y Luis Suárez en el FC Barcelona (19 partidos juntos), Jesé y Arbeloa en el Real Madrid (22 partidos juntos), Cristiano Ronaldo y Diarra en el Real Madrid (15 partidos juntos), Fermín y Vitor Roque en el FC Barcelona (13 partidos) y Pepe y Huntelaar en el Real Madrid (14 partidos).

El propio Marc Bartra, uno de los protagonistas de este dato, ha reaccionado a la publicación en sus redes sociales, pidiendo el fichaje del actual futbolista del equipo de la MLS para el Real Betis: "Pues… Luis Suárez vente al Betis, amigo".