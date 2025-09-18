Manuel Pellegrini, muy feliz en el Betis: "Ojalá pudiera continuar el trabajo aquí"

El Real Betis Balompié llevó a cabo este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol su última sesión de preparación previa a medirse contra la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja, contando Manuel Pellegrini con la gran novedad de Marc Bartra una vez ha superado su lumbalgia, entrando finalmente en la convocatoria.

No así Nelson Deossa, que se queda sin citar y no se ha ejercitado y es baja al igual que Isco Alarcón, Ricardo Rodríguez y Aitor Ruibal, que si bien ha trabajado toda la semana lo ha reservado 'El Ingeniero' de cara al Nottingham Forest para ir gestionando su vuelta poco a poco.

Pellegrini, feliz en el Betis

Al término del entreno compareció Manuel Pellegrini, que sobre su renovación aclaró que "es un tema que prefiero no tocarlo. Ya se verá más adelante. Los tiempos que se manejan van dependiendo de muchos factores. La parte de la renovación tiene que venir desde de la directiva".

Contrariado por cómo se entendieron sus palabras hablando en pasado, quiso 'El ingeniero' acallar cualquier posible rumor sobre su marcha: "Me extrañó que hubiera parecido como una despedida porque no lo era para nada. Han sido cinco años muy bonitos y si el sexto año terminábamos la vida sigue y nos vamos a otra parte. Estoy muy feliz aquí en el Betis, ojalá pudiera continuar el trabajo aquí en la medida que se pueden seguir buscando objetivos".

Ganas de seguir en Europa

"Diez años en Chile, y ahora llevo 21 años en el extranjero. Fueron 5 años en Villarreal, espectaculares por lo que dio el equipo. Así que 21 años seguidos en Europa, muy contento y con muchas ganas de prolongarla. Me ha tocado en este club tan especial con su hinchada pasional y muy orgulloso".

La Real Sociedad, rival complicado

"Como siempre un partido muy difícil, más contra un rival que siempre ha sido directo. No está atravesando una buena temporada con cambios importantes pero la dificultad va a ser exactamente la misma. Esa necesidad de puntos para mí es siempre igual en todos los partidos, ganes o pierdas. Los objetivos se alejan o acercan según sumas puntos. Cada partido hay que tomarlo como una final para lograr el objetivo. La Real siempre va a ser un rival directo para pelear por Europa. Puede estar mejor o peor por el momento, pero no es un rival para despreciarlo en la pelea europea".

Pellegrini explica la baja de Nelson Deossa

"Venía con un tobillo medio complicado. Tuvo molestias contra el Levante. No son las mismas molestias en el mismo tobillo pero consideraba arriesgado que jugase mañana. En la lista no está Aitor, tampoco Deossa, ni Isco, ni Ricardo. Marc Bartra sí entró en la lista porque no tenía problemas y está en condiciones de ir citado".

Rotaciones

"No sé cuáles son los momentos delicados del calendario. De aquí a febrero vamos a jugar siempre entre semana. Un jugador puede jugar sin problema 6 partidos seguidos, pero no sé si durante 4 meses. Esas rotaciones estas condicionadas a los lesionados, vamos viendo partido tras partido para ver cuál es el mejor once inicial para que los cambios sean trascendentales. Lo vamos viendo con el cuerpo médico y una serie de factores que analizan cuál es el mejor once".

"He tenido siempre la opinión y he estado pensando en el partido de mañana para sacar el mejor once para ganar a la Real. Europa es una competición que los jueves afecta al domingo, sobre todo cuando hay viajes. El objetivo será el mismo: buscar clasificar. Si es entre los 8 fenomenal, si estamos entre los 24 jugaremos el partido. No vamos a dejar la liga para estar buscando una en Europa. Hay que hacerlo de manera equilibrada para poder mantener la competitividad en LaLiga y Europa".

Pellegrini explica el estado de Diego Llorente "Semana tras semanas está encontrando ese ritmo e intensidad después de una lesión complicada. Está en la lista de citado y veremos si tiene algunos minutos. Hablaremos con el doctor y veremos cual es la mejor manera para dar el siguiente paso".

Goles concedidos en la primera parte de la temporada

"No estoy inquieto por la forma de defender. Nos han hecho seis goles en cinco partidos, es mucho. Lo ideal es un gol máximo por partido pero no creo que nuestro portero esté tapando 4 o 5 por partido. Nos llegan muy poco. Creo que la manera de como juega el equipo no tiene mucho cuestionamiento más allá de la concentración que le ocurre a otros equipos".

Sobre la falta de concentración, dijo Pellegrini que "la gestiono sabiendo lo que es llevar un grupo de jugadores de fútbol. Son errores y aciertos durante 90 minutos. Ayer le pasó al Atleti y supo remontar, como hicimos contra el Levante. Son cosas puntuales, que ojalá no sucedieran, pero suceden y van a seguir pasando. Ojalá tengamos los menores errores posibles, pues es la manera de conseguir los objetivos".

Pellegrini, tranquilo y sin presión por los puntos no conseguidos

"Estamos hablando de dos puntos más. Lo que tenemos que tener claro es que hoy día podíamos tener 15 puntos y la mentalidad del equipo es la de conseguir todos los puntos posibles. Ir un par de puntos abajo no creo que sea preocupante, pero estamos comenzando para estar metido en estos términos".

Champions League

"No me reconforta porque sé lo que piensa la directiva. Esa ilusión la hemos tenido todos los años. La temporada pasada hasta 4 fechas de terminar estábamos a dos puntos. A final de la temporada siempre refleja hasta donde uno fue capaz. Tener la ilusión de buscarlo hay que demostrarlo en los partidos como hemos hecho estas temporadas. Vamos a estar siempre buscándolo en cada uno de los partidos".

Mantener la idea

"El equipo en estas 5 temporadas siempre ha tenido momentos mejores y peores. Uno no siempre va a estar en su 'peak' de rendimiento. Estamos un par de puntos bajos en la liga, nos hubiese gustado ganar en casa, no se pudo conseguir y no pasa más de eso. Hay que seguir con la idea que venimos desarrollando todo este tiempo. Mantendremos una línea de trabajo normal, como la de todas las temporadas, sabiendo cambiar en los momentos difíciles. Seguro que tenemos más momentos como este durante la temporada y tendremos que salir adelante".

Pablo García, convocado para el Mundial sub-20 con España

"Está entrenando con nosotros y lo hemos felicitado. Estar en la Selección es una consecuencia del trabajo. Es un orgullo para un jugador defender a la selección y ojalá haga una gran competición, que marque la diferencia y que España tenga una gran actuación".

Rendido a la afición

"Supone una demostración de algo que ya está probado, viendo los partidos que jugamos fuera en Europa y siempre el Villamarín en el tope de su capacidad, ahora en la Cartuja, seguro que irán algunos hinchas más. Una hinchada que siempre está detrás del equipo y que nos da una mayor responsabilidad de responderles", concluyó el entrenador del Real Betis Balompié.

