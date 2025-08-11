Manu Fajardo: "Trabajamos en incorporar a Antony o un perfil similar en banda derecha"

Nelson Deossa ha sido presentado este lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol como el octavo refuerzo del Real Betis Balompié en este mercado estival a falta de nuevas incorporaciones a lo largo del mes de agosto.

Junto al centrocampista cafetero estuvieron Ángel Haro y Manu Fajardo, siendo el director deportivo verdiblanco quien más analizó el mercado veraniego y las operaciones que faltan como la posible llegada de Antony, un pivote defensivo o un delantero centro si hay salidas.

Centrados en Antony con jugadores en la recámara

No esconde el Betis que la guinda del pastel, además de un pivote defensivo que es más que necesario, es la llegada de Antony. El brasileño de momento pone todo de su parte rechazando ofertas y el conjunto verdiblanco sigue intentando cuadrarlo en el límite salarial, pero con los pies en el suelo: "La voluntad de ambas partes es que el jugador pueda estar aquí. Cada día que pasa es un motivo positivo y si Antony está aquí es porque entra en los números, lo importante es la sostenibilidad de la entidad, que se cumplan con los pagos de los jugadores y todos los miembros de la familia del Real Betis Balompié. Está bien pensar en grande pero hay que tener los pies en el suelo y siempre estará dentro de los parámetros económicos estimados”.

"Las marchas de Antony y Johnny son importantes. Queda mucho mercado y nos hemos movido mucho y refleja que la dirección deportiva es dinámica y creativa. Si observáis el panorama nacional e internacional empiezan a moverse ahora muchos clubes y estaremos abiertos a esas operaciones siempre que cuadren en el límite para afrontar con máximas garantías las próximas competiciones", explicaba Manu Fajardo sobre esta recta final del mes de agosto que resta para que eche el cierre el mercado de fichajes.

"Tenemos que incorporar un jugador en el perfil derecho de ataque siendo conscientes de Antony y trabajamos en otros perfiles que nos podrían dar un salto en lo actual. Y el defensivo y delantero también veremos con qué presupuesto podemos ir al mercado"

"Creo que si algo ha demostrado la dirección deportiva es que está en buena disposición de vender y con jugadores que no se esperaba retorno económico lo ha tenido. Tras Borja, que está terminando, haremos otras y mientras quede un mínimo minuto de mercado ahí estaremos. Está fuera de cualquier cuestión que hay una dirección deportiva dinámica para dar salida a jugadores. Trabajamos para dar cabida a todos los jugadores y así se hará para Elche".

Siguió Fajardo desgranando el tema de Antony y dejó claro que "obvio que hay que hacer un esfuerzo". "Si se hace igual se nota en otras demarcaciones, en función de salidas, por ello trabajamos en Antony o un perfil similar y veremos el espacio que tenemos para terminar la planificación".

Movimientos en la delantera y en el pivote

"Siempre que he comparecido he actuado con la delicadeza que para mí debo tener hacia los jugadores, cuando se presente una propuesta buena para todas las partes de estudiará en beneficio para el jugador y hasta donde puede llegar el tercer club. Respeto a Chimy y Bakambu porque son jugadores del Betis y estamos preparados quedando mercado aún", comentaba Fajardo sobre un tercer delantero y la posible salida del argentino o del congoleño.

También habló del pivote y del esfuerzo del Betis en todas las operaciones desde que comenzó el mercado: "Lo hicimos con Rodrigo, con Deossa, Natan, Valentín, a pesar de agentes libres con Junior, y somos conscientes de que nos gustaría traer a ese ancla para complementar una plantilla de mayores garantías, vamos a ver las salidas, y cómo nos adaptamos a las reglas del juego e iremos moviendo ficha y tenemos claro que vamos con nuestro plan, con salidas y entradas".

Posibles novedades en el lateral zurdo

El lateral izquierdo también fue uno de los temas que se tocaron durante la rueda de prensa, y Fajardo afirmó que no es una posición cerrada, como ninguna: "Respecto al lateral izquierdo no está cerrado porque el mercado es muy cambiante, para muchas entidades se mueve ahora y hay jugadores en operaciones de salidas que antes eran terceras o segundas opciones y que se han caído otras y ahora son primeras opciones. Mientras haya mercado no hay ninguna posición cerrada y si son buenas las llegadas para la entidad estamos en la obligación de seguir trabajando".

Gonzalo Petit, cedido al Mirandés

"Era parte del plan estratégico. Nos movimos muy rápido adelantándonos a clubes con mucho músculo financiero y entendíamos que tenía que salir cedido para 'hacer esa mili' y el equipo elegido era el Mirandés. El jugador lo consideró y todos los equipos que se han puesto en contacto para su cesión ponen en valor el tipo de operación que hemos hecho".

Por último, Manu Fajardo concluyó haciendo un repaso al mercado del Betis hasta el momento y a los movimientos que pueden surgir en el pivote defensivo teniendo siempre en cuenta a Marc Roca y sus sensaciones al regresar: "Estoy contento y satisfecho con la planificación. Tenemos a Marc Roca y muy pronto estará en el terreno de juego. Altimira en el amistoso ante el Como demostró que está capacitado para jugar ahí. Tenemos que valorar todos los nombres cuando hablamos de planificación y hay que contar con todos. Tenemos cuatro mediocentros".