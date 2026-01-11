Malas noticias para Pellegrini: un mes de baja para el Cucho

Se confirman las malas noticias para Manuel Pellegrini. El técnico chileno, que no atraviesa su mejor momento en LaLiga, pierde ahora a su mejor hombre hasta el próximo mes de febrero. Juan Camilo 'Cucho' Hernández estará de baja durante aproximadamente 30 días tras la lesión sufrida en el Carlos Tartiere.

El delantero colombiano, máximo goleador de la entidad verdiblanca, pidió el cambio el pasado sábado minutos antes de que Lo Celso rescatara un punto para el Betis frente al colista Real Oviedo. El Cucho sufrió un pinchazo en su pierna izquierda y rápidamente avisó al banquillo, llevándose la mano a la zona del muslo.

Pellegrini lo sustituyó por el Chimy Ávila, preocupado por el estado físico del cafetero. Según informa EFE, las pruebas realizadas este domingo confirman la lesión del ex de Huesca, Mallorca y Getafe, que sufre una microrrotura en el recto anterior de su pierna izquierda.

Baja sensible

Será una pieza difícil de sustituir para el técnico chileno. El Cucho Hernández suma diez goles esta temporada, ocho de ellos en la competición doméstica, y sostiene junto a Antony a un Real Betis que no termina de despegar. Los de Heliópolis, que venían de caer goleados en el Bernabéu frente al Real Madrid (5-1), no pudieron sumar tres puntos en el Carlos Tartiere, donde incluso el Cucho se topó con la madera en hasta dos ocasiones.

Conocido el alcance de su lesión, el colombiano se perderá seguro los octavos de final de la Copa del Rey frente al Elche, previsto para este próximo miércoles, los duelos ligueros ante Villarreal y Alavés y los dos últimos partidos de la fase liga de la Europa League frente al PAOK y al Feyenoord.

En cuadro para la Copa

La baja del Cucho se suma a las ausencias de Sofyan Amrabat y Abde, concentrados con la selección de Marruecos para disputar la Copa de África hasta el próximo fin de semana, así como a la del capitán Isco Alarcón, que seguirá fuera de los terrenos de juego al menos hasta principios de febrero por una lesión en el tobillo.

A este panorama se añade que el Betis tampoco podrá contar la próxima semana con los laterales Ángel Ortiz y Júnior Firpo, ambos sustituidos por problemas físicos en el encuentro ante el Oviedo. Estas ausencias coinciden con una semana exigente para el conjunto sevillano, que además del choque copero recibirá al Villarreal en La Cartuja en el primer partido de la segunda vuelta liguera.