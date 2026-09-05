Luna Serrat, pareja de Dani Ceballos: "En nuestra primera cita me dijiste que el sueño de tu vida era que tus hijos te vieran jugar al fútbol algún día. Quién nos iba a decir entonces que íbamos a cumplirlo juntos"

Están siendo días muy intensos para Dani Ceballos, quien se incorporó a última hora al Real Betis en el mercado de fichajes tras acabar contrato con el Real Madrid la pasada temporada. El futbolista acabó aceptando una propuesta salarial a la baja para volver al club de su vida, donde ya defendió la camiseta verdiblanca desde la temporada 2013-2014, cuando debutó con el primer equipo.

Ayer, el futbolista no pudo ayudar al equipo sobre el terreno de juego de La Cartuja, debido a que todavía necesita ponerse a tono físicamente. No obstante, no quiso perderse el encuentro por nada del mundo. Además, celebró por todo lo alto la victoria ante su exequipo, tal y como captaron las cámaras de Movistar Plus.

Dani Ceballos, en el duelo contra el Madrid / Agencias

Una de las personas que más feliz está de su vuelta al Real Betis es su pareja, Luna Serrat, la nieta de Joan Manuel Serrat.

En el día de la presentación de Ceballos como nuevo futbolista del conjunto verdiblanco, Luna compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 95 mil seguidores.

La creadora de contenido empezó reconociendo que "puede que lleve llorando las últimas 48 horas...", antes de expresar su emoción: "Vamos a por esta nueva etapa, siempre los cuatro juntos", haciendo referencia a sus dos hijas recién nacidas.

Además, en la presentación, le prepararon un vídeo en el que Luna le mandó el siguiente mensaje: "En nuestra primera cita me dijiste que el sueño de tu vida era que tus hijos te vieran jugar al fútbol algún día. Quién nos iba a decir entonces que íbamos a cumplirlo juntos".

Así fue la presentación de Dani Ceballos como futbolista del Real Betis / SPORT

"Estamos tremendamente orgullosas de ti, de la persona que eres, pero, sobre todo, del padre en el que te has convertido en este último mes. Nos hace especialmente felices verte volver a casa, volver a verte en el equipo del que tantas veces nos has hablado, del que tantos recuerdos guardas y del que siempre presumes con tanto orgullo", siguió diciendo.

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Por último, no dudó en decir que "empieza una nueva etapa, pero esta vez con una diferencia: tendrás a tus niñas viéndote desde la grada para verte cumplir aquel sueño del que algún día me hablaste".