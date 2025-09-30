Ludogorets - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis disputará la segunda jornada de Europa League ante el Ludogorets tras el empate en La Cartuja ante el Nottingham Forest. Será la primera salida a domicilio en esta competición europea en la que el equipo de Manuel Pellegrini buscará traerse los tres puntos del estadio Huvepharma Arena.

El conjunto verdiblanco y el búlgaro se han visto las caras en dos ocasiones, saliendo victorioso el equipo de Heliópolis. Se enfrentaron en la Europa League de 2021-22 con 0-1 y gol de Fekir. Ya en el estadio Benito Villamarín, los goles de Joaquín, Luiz Henrique y Canales le dieron el triunfo por 3-2 ante sus aficionados.

El equipo de Pellegrini buscará sumar la primera victoria para ir encarrilando su pase a la siguiente fase. Si miramos la clasificación liguera, el Ludogorets viene de vencer al Malmö por 1-2 en la primera jornada y se encuentra en cuarta posición, mientras que los verdiblancos están a mitad de tabla en la posición 16 tras el empate cosechado.

Junior, Lo Celso y Altimira volverán a la titularidad

El 'Ingeniero' buscará hacer pequeñas rotaciones para ir dando minutos a todos los jugadores de la plantilla. El pasado domingo no tuvo minutos Lo Celso ante Osasuna, pero todo apunta que formará parte del once inicial. Junior Firpo también regresará con total seguridad a la titularidad. Sergi Altimira es otro que debería figurar entre los que actúen de inicio en Razgrad, como Rodrigo Riquelme o Cédric Bakambu en punta.

En cuanto al Ludogorets, destacan futbolistas como Caio Vidal. Uno de los jugadores en más forma de la plantilla, es un extremo izquierdo habilidoso con buena capacidad de regate. Además, entre las filas del conjunto búlgaro se encuentra Son, el lateral derecho nacido en el barrio sevillano de Nervión, y ha jugado en numerosos equipos españoles, además de ser abonado del Real Betis. Será un partido especial para el sevillano.

Alineación probable del Real Betis Balompié ante el Ludogorets Real Betis Balompié: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Natan, Valentín, Junior; Altimira, Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu. El austríaco Julian Weinberger será el árbitro encargado de dirigir el duelo de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League entre el Ludogorets y el Real Betis con Andreas Heidenreich y Maximilian Kolbitsch, mientras que como cuarto árbitro estará Stefan Ebner. En el papel de asistente de vídeo intervendrá Alan Kijas con la ayuda de Josef Spurny.

Horario del partido entre el Ludogorets y Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini visitará en la jornada 2 de la liguilla de Europa League al PFC Ludogorets Razgrad este jueves 2 de octubre a partir de las 18:45 horas en el Huvepharma Arena.

El encuentro entre el Ludogorets y Real Betis Balompié, correspondiente a la jornada 2 de la fase de liguilla de Europa League, será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

