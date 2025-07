Sin locuras por Antony

Que Antony es el gran objetivo del Real Betis Balompié este verano no es noticia. El brasileño arde en deseos de vestir de verdiblanco, con una predisposición inusitada en un fútbol tan mercantilista como el actual. El jugador no para de lanzar guiños a La Palmera, entrenándose incluso con la equipación de las Trece Barras en su tiempo de ocio.

El Betis no se estresa

Antony dos Santos está en Manchester, ejercitándose con los otros descartes de Rúben Amorim. El entrenador portugués no le quiere en el equipo y no formará parte de la pretemporada ni de la gira que realizarán los ingleses por Asia y Estados Unidos. Antony, Rashford, Garnacho, Sancho y Malacia saben ya de primera mano que el técnico les ha puesto la cruz. Así se les ha informado y en consecuencia actuará la dirección deportiva del United, abierta a cualquier oferta que llegue a los despachos de Old Trafford.

Antony, durante el duelo contra el Chelsea / AP

La pelota, según ha podido saber SPORT, está en el tejado de los mancunianos. El Betis jugará sus bazas, sabedor que el futbolista sólo piensa en verdiblanco, y prolongará al máximo las negociaciones, tensando una cuerda que parece irrompible. La idea de Manu Fajardo, director deportivo, y Ramón Alarcón, CEO del club, es esperar y ofrecer al United un porcentaje de los derechos del futbolista, con opción de compra obligatoria el próximo curso.

En Old Trafford reclaman una cifra de 40 millones para recuperar parte de la inversión que se hizo en su momento, cuando ficharon al brasileño por 100 'kilos' procedente del Ajax. El Betis se plantará, como mucho, en la mitad. Ese 50% que supondría pagar 20 este año y 20 en la 26-27. En el punto intermedio podría estar la solución al embrollo.

El salario de Antony

Al contrario de lo que se ha dicho, el salario de Antony en el Real Betis oscila entre los 7-8 millones de euros, más o menos lo que cobraba Nabil Fekir en su etapa en La Palmera. El atacante, eso sí, deberá rebajarse aún más su sueldo para ajustarse al 'fair play' financiero impuesto por LaLiga. El brasileño cobraría entre 5 y 6 millones brutos, siempre y cuando acepte la oferta de los rectores heliopolitanos.

El Betis, asimismo, no quiere descontrolar su escala salarial del vestuario, marcada por Isco Alarcón. El malagueño es la gran estrella del equipo y, por consiguiente, el mejor pagado de la plantilla. Hay cosas que no se discuten.