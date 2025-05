Locura verdiblanca en la madrugada: el Betis vuelve a casa entre bengalas y abrazos

El Real Betis Balompié atraviesa uno de los momentos más dulces de su historia reciente. La sufrida pero emocionante victoria de ayer ante el Espanyol en el RCDE Stadium no solo certificó una remontada memorable, sino que aseguró matemáticamente la quinta clasificación consecutiva del conjunto verdiblanco a competiciones europeas.

A falta de cuatro jornadas para el final del campeonato liguero, los de Manuel Pellegrini tienen asegurado su billete continental, aunque aún está por definirse si será para la Champions League, la Europa League o la Conference League.

Más allá de los números, el equipo ha desatado la euforia entre su afición, que está viviendo con intensidad un final de temporada cargado de emoción. El tanto decisivo, un golazo de Antony en los minutos finales, simbolizó el carácter competitivo de un Betis que sigue soñando en grande.

Una afición que empuja y no falla

El sentimiento es recíproco. El equipo responde en el campo y la afición responde fuera de él. Tras el pitido final en Barcelona, decenas de béticos se concentraron en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para recibir a sus héroes. Pese a la hora tardía, banderas, bufandas, cánticos y bengalas convirtieron la madrugada en una auténtica fiesta verdiblanca.

Los futbolistas no tardaron en unirse a sus seguidores. Isco fue alzado por los seguidores como si estuviera en plena grada del Benito Villamarín. Antony, protagonista del gol, apenas podía avanzar entre abrazos y vítores. El director deportivo, Manu Fajardo, fue también manteado por los aficionados que reconocieron su labor en un proyecto que sigue creciendo sin techo.

El emotivo audio de Adrián San Miguel

Tras lo acontecido en la madrugada, esta mañana el portero Adrián San Miguel ha compartido a través de sus redes sociales un audio en el que explica todo lo que vivieron los jugadores del Betis. Este audio fue enviado por el jugador verdiblanco a la persona que lleva las redes sociales de Adrián la cual ha decidido subirlo a X:

El audio, que tiene de fondo el mismo video que el Real Betis compartió en la madrugada, empieza con el jugador explicando como fue recibir a los aficionados: "Que locura, Puro éxtasis Total. Te lo juro que había vivido victorias bonitas y cosas, pero lo de ayer fue de locos. Ya el partido fue como fue, pero después del partido, de la manera que ganamos, el recibimiento. Una puta locura".

"No se si al final conseguiremos o no mayores cosas, pero vamos por la buena línea y el buen camino por supuesto. Pero disfrutar del momento este ahora mismo es algo inexplicable, no hay palabras. Se vienen cosas bonitas", afirma el español avisando a los béticos de los que se viene.

Un sueño europeo que puede ser histórico

Pero el éxtasis no acaba aquí. El próximo jueves, el Betis tiene una cita con la historia: se juega en Florencia el pase a su primera final continental. Un reto que pone a prueba no solo al equipo de Pellegrini, sino también a una afición que ya ha demostrado que está dispuesta a seguir a los suyos hasta el último rincón de Europa.

El Real Betis vive un momento irrepetible, cimentado en el trabajo constante, una idea clara de juego y el respaldo incondicional de una hinchada que ha convertido cada partido en una celebración. En Heliópolis se sueña, y esta vez, con argumentos de peso.