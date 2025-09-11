Llorente: "El fútbol ahora es más negocio que esencia y lo que ha hecho Antony dice mucho de él como persona"

Una de las voces autorizadas en el vestuario del Real Betis Balompié es Diego Llorente, cuyo regreso a los terrenos de juego cinco meses después de lesionarse cada día está más próximo e incluso en Orriols ante el Levante UD podría tener ya algunos minutos para ir regresando de manera progresiva como él mismo ha comentado en una entrevista con El Correo de Andalucía.

Además de dialogar sobre su estado de salud y qué les aporta en el día a día Manuel Pellegrini, tanto en los entrenamientos como la calma que transmite fuera de ellos en un Betis muy pasional, el central verdiblanco ha repasado en este periódico el estado de salud de Isco, cada día más cercano, y ha valorado el flamante fichaje de Antony y también el de su nuevo compañero en la zaga, Valentín Gómez.

Sobre la vuelta del de Arroyo de la Miel, Diego Llorente apuntó que "ya ha pasado por ese proceso y por trabajo y voluntad no va a ser", destacando que lo importante es que "queremos que se le incorpore bien, que no haya ningún tipo de retroceso y más que se reincorpore rápido el objetivo es que se reincorpore bien".

Antony, un fichaje crucial para el Betis de Manuel Pellegrini

Trabajado durante todo el verano y cerrado por completo a última hora del 1 de septiembre antes de que terminara el mercado de fichajes, Antony Matheus dos Santos consiguió con un esfuerzo importante del Betis y de él mismo regresar en propiedad hasta 2030 al conjunto verdiblanco tras unos meses cedidos la pasada temporada en la que volvió a demostrar el nivel de jugador que es y lo que ahora, ya en propiedad, puede aportar al conjunto de Manuel Pellegrini. Frente al Levante Unión Deportiva en el Ciudad de Valencia podría vestirse de corto nuevamente con la elástica de las trece barras.

Sus compañeros siguen asombrados con la calidad que tiene en su zurda y cómo lo demuestra en cada entrenamiento, pero para Diego Llorente, lo realmente sorprendente es esa declaración de amor que ha hecho al Betis apartando todas las ofertas que ha tenido, de mayor enjundia económica, para regresar al sitio en el que ha vuelto a ser feliz.

Hablabas el año pasado de la importancia de Antony. También podéis contar con él, por suerte, este año y veremos cuántos más. ¿Qué anécdotas te quedas de él durante un entrenamiento? ¿Qué te ha sorprendido?

"Me ha sorprendido esa capacidad técnica que tiene. Bueno, la competitividad de este tipo de jugadores siempre es muy alta. Siempre quieren ganar, celebran cada gol, aunque sea entrenamiento, como un gol de partido. Y eso a mí personalmente me encanta. Creo que es un jugador que ha demostrado que en el fútbol de hoy en día es muy raro que haya hecho lo que ha hecho. El hecho de esperar y apartar cualquier tipo de oferta, por económicamente muy alta que fuera, dice mucho de él como persona. Y como futbolista, que al final ha primado también un sitio donde creo que le hemos brindado muchísimo cariño y mucha confianza. Y creo que nos va a ayudar mucho esta temporada".

Una de las últimas operaciones, por así decirlo, de ese romanticismo del fútbol de los 90 y principios de los 2000...

"Sí, como te digo, el fútbol últimamente casi es más negocio que esencia y está claro que muchas veces se presentan ofertas y oportunidades que son difíciles de decir que no. Si dices que no, es porque equipos como el Betis, aparte que económicamente también te puede aportar muchas cosas, hay cosas que no te brinda el dinero. El cariño que le ha aportado la afición, la confianza que le hemos dado en un momento complicado la temporada pasada, que vino el mercado de invierno con pocos minutos, creo que eso ha llegado al lugar ideal".

Valentín Gómez, una de las caras nuevas del Betis

Otro de los fichajes en este mercado veraniego del Real Betis Balompié es Valentín Gómez, que llegó procedente de Vélez Sarsfield para reforzar la zaga verdiblanca. Hasta el momento sólo ha tenido 5 minutos ante el Alavés y 19' en Vigo y todos ellos como pivote defensivo, no habiendo podido demostrar aún sus cualidades como central.

Para ello, uno de los bastiones de la defensa bética, Diego Llorente, resume cómo lo ha visto en estos meses y en su vuelta al trabajo a la dinámica grupal: "A Valentín lo veo con mucho potencial, la verdad. Creo que es un chico que tiene unas aptitudes muy buenas, tiene también una actitud buena para aprender, para escuchar, para trabajar, muy disciplinado tanto entrenando como en el gimnasio, con su trabajo, y creo que tiene mucho potencial. Los jugadores que somos un poquito más veteranos le ayudaremos lo máximo posible para que nos pueda ayudar, porque con la cantidad de partidos que va a haber, está claro que todos vamos a ser de ayuda".