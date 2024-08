Llegó la hora de Nabil Fekir

El Real Betis arrancará la temporada este jueves ante el Girona. Los de Manuel Pellegrini tienen por delante una temporada muy exigente. Tras cuatro años seguidos clasificándose para competición europea, los béticos afrontan una nueva campaña con la máxima ilusión.

Pero, por otro lado, la dificultad será mayor. El Betis ha perdido parte su columna vertebral con las delicadas salidas de Pezzella y Guido Rodríguez. Además, en clave ofensiva tampoco podrán contar esta temporada con Ayoze. El tinerfeño, el pasado miércoles, puso rumbo al Villarreal tras una oferta muy superior al contrato que tenía con el conjunto verdiblanco.

Como ya sucedió la pasada campaña, el faro del Betis será Isco Alarcón. Pero para los primeros partidos de competición no podrá estar a las órdenes de Pellegrini tras la lesión que sufrió en el tramo final de temporada.

Con todas estas bajas, aparece el nombre de Nabil Fekir. El galo, capitán y emblema del Betis, deberá dar un paso en este inicio liguero. El francés no mostró su mejor nivel la pasada campaña tras la dura lesión que sufrió en la temporada 22/23. De esta manera, el mago francés jugó en baja forma y no fue aquel jugador que maravillaba cada fin de semana al Benito Villamarín.

ESTRELLA Y CAPITÁN

Pero ahora su situación es totalmente radical. Con la salida de Ayoze y la lesión de Isco, Fekir afronta el inicio liguero con la máxima ilusión. Esta vez sí ha podido completar la pretemporada y estará disponible para Pellegrini desde el primer momento. Además, también será importante dentro del vestuario. La plantilla ha sufrido importantes bajas como la de Borja Iglesias, Guido Rodríguez y Pezzella, por lo que el capitán del Betis deberá ser un líder tanto dentro, como fuera del campo.

Nabil Fekir, jugador del Real Betis / EFE

El verano también ha sido movido para Fekir. El Betis no descartaba 'hacer caja' con el francés, pero no ha llegado ninguna oferta que haya convencido a la dirección deportiva. Además, la insistencia de Pellegrini ha sido clave en que Fekir siga vistiendo de verdiblanco. En pretemporada, El Ingeniero fue preguntado por su situación y se mostró favorable a que el francés continuase en el Betis: "Son muchas las especulaciones que se hacen. Lo importante es que en este momento Nabil Fekir es parte de esta plantilla, está entrenándose muy bien, es un jugador de una trayectoria y un valor en el Betis que no es fácil reemplazar. Por el momento cuento con todos los jugadores que están en la plantilla y ya veremos cómo se configura de aquí al final de agosto para intentar tener una plantilla lo más competitiva posible", sentenció.

El próximo jueves el Betis arrancará la temporada ante el Girona. Esta será la primera prueba para un jugador que su equipo lo necesita más que nunca.