Una llamada inesperada de Pellegrini a la cantera del Betis

El Real Betis Balompié se ejercitó este sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol después del largo viaje del viernes de vuelta de Bulgaria con más de seis horas de trayecto que finalizó por la tarde y dio paso a una sesión de recuperación a puerta cerrada, siendo la presente la única en la que se ha podido comprobar que Sofyan Amrabat es la ausencia destacada de la sesión.

Con seis ausencias trabaja Manuel Pellegrini, que tiene a Marc Bartra, Diego Llorente, Nelson Deossa e Isco Alarcón lesionados y a Pablo García con España Sub-20 disputando el Mundial en Chile. Amrabat, el último en unirse con una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe en Bulgaria.

Un nuevo canterano que sube Pellegrini

Este sábado, en el único entrenamiento completo antes de volar de nuevo, rumbo a Barcelona para enfrentarse al RCD Espanyol en Cornellà-El Prat, 'El Ingeniero' ha contado con una novedad en la sesión al llamar a un jugador del Juvenil A de Dani Fragoso, Cayetano Cordón, lateral derecho que también puede actuar más adelantado como interior o extremo.

De igual forma, su subida al primer equipo, con el que se estrena ejercitándose, parece que se debe más a una petición para poder completar en la totalidad el entrenamiento más que para ir citado.

Llorente, Bartra, Pablo, Isco y Deossa, las cinco bajas de Pellegrini

No tendrá nuevas bajas el técnico verdiblanco, que seguirá con Valentín y Natan en la zaga, en la derecha el brasileño, mientras que Diego Llorente y Marc Bartra vuelven tras sus lesiones musculares durante el próximo parón internacional.

Natan se prepara para aprender como central diestro

El de Itapecerica da Serra explicó en Bulgaria y afirmó que trabaja cada día para mejorar en el perfil diestro de la defensa: "Estoy contento, fue un gran partido del equipo. Jugamos con dos centrales zurdos. Sé que en los últimos partidos estoy un poco abajo, pero estoy viendo vídeos y trabajando para ser mejor por la derecha. Quiero mejorar en cada partido y dar el máximo para el equipo. Vine para jugar, así que quiero jugar siempre. Estoy bien físicamente, estoy trabajando, hago por recuperar... Estoy disponible para el míster. Si puedo jugar 70 partidos, estoy disponible para 70".

Sofyan Amrabat sufre una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho

"El centrocampista Sofyan Amrabat sufre una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió el jueves en el encuentro frente al Ludogorets Razgrad. Su incorporación al grupo dependerá de su evolución".

Horario y dónde ver el partido entre Espanyol y Betis

El encuentro entre el RCD Espanyol de Manolo González y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini de la jornada 8 de LaLiga EA Sports se disputará este domingo 5 de octubre a partir de las 18:30 en Cornellà-El Prat y será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía