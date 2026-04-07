Lío a la vista en el Betis con Bakambu: "Tenemos un código de disciplina"

El Real Betis no se encuentra en el mejor momento de la temporada. Pese a estar quintos en LaLiga con la ilusión de disputar Champions League y en cuartos de final de la Europa League, el conjunto de Manuel Pellegrini encadena seis partidos en competición doméstica sin lograr los tres puntos, mostrando un juego carente de ideas y con los competidores por la quinta plaza pisándole los talones.

En medio de esta situación, el duelo de este miércoles de Europa League se presenta como una gran oportunidad para olvidar el mal juego del equipo y volver a ilusionar a una afición que desea hacer grandes cosas en Europa.

"Pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada"

Uno de los protagonistas de la previa del partido ha sido Bakambu. El delantero congoleño ha generado un malestar general en la entidad verdiblanca tras ausentarse de las órdenes de Pellegrini para celebrar la clasificación de RD Congo al Mundial 2026. Bakambu ya no volvió a tiempo para el duelo de liga del pasado sábado ante el Espanyol y tampoco llegará a tiempo para disputar el partido ante el SC Braga. Las imágenes del jugador celebrando su pase al Mundial mientras el equipo se encuentra en el momento más crucial de la temporada han desencadenado el fuerte enfado del Presidente Ángel Haro en la previa del encuentro.

Ángel Haro, presidente del Betis, muestra su descontento con Bakambu y con la Federación de Congo / Patricia Losada

Preguntado por esta cuestión, Haro se ha mostrado firme y ha anunciado medidas: "No, no he podido hablar con él y sé que ha habido alguna comunicación vía WhatsApp, pero no me está gustando nada la situación desde un punto de vista de la propia Federación del Congo, y tampoco, porque tengo que decirlo, tampoco del jugador, yo creo que al final los equipos colaboramos con los distintos países o las distintas federaciones, y es muy importante para alguien representar su país, pero hay que tener un poquito más de seriedad. La Federación Congoleña nos mandó un e-mail donde retenía al jugador del día 3 al día 5, le dijimos que obviamente no estábamos de acuerdo, y a partir de ahí están los servicios jurídicos para ver qué reclamaciones podemos hacerle a la Federación, además de las actuaciones que se pueden hacer desde un punto de vista colectivo, a través de la Liga o de la Federación Español", explicó.

El presidente dejó claro que su única preocupación es el Betis y, por lo tanto, los intereses del equipo están por encima de la situación de cualquier jugador: "Tenemos un código de disciplina, que se firman los jugadores y que también habrá que aplicar, claro. Nada que sea algo que nos perjudique, pero, como digo, hay un reglamento de disciplina que se firma, igual que hay una serie de derechos, pero también hay una serie de obligaciones, y yo respeto a todos los países, pero para mí mi país es el Betis, tengo que representar al Betis, y a mí, como digo, pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada", sentenció.

Noticias relacionadas

Mismo enfado en el Espanyol

El mismo caso lo están viviendo equipos como el Espanyol (Charles Pickel) y el Elche (Grady Diangana). Tal y como informaron los compañeros de 'El Diario de Sevilla', los tres conjuntos presentaron un escrito ante LaLiga para expresar su queja contra la Federación de la RD Congo.