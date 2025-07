Limpieza en el Manchester United: Antony, más cerca

Rúben Amorim ha sacado la escoba y está dispuesto a limpiar un vestuario lleno de futbolistas con los que no cuenta. El luso ya comunicó a una serie de futbolistas que no entran en sus planes ni en los del Manchester United, incluso trascendió una conversación subida de tono con Alejandro Garnacho, en la que le instó a no volver tras las vacaciones veraniegas: "Reza para encontrar un nuevo club que te fiche y no tengas que volver aquí a hacer la pretemporada", le espetó el ex del Sporting CP tras unas quejas públicas del argentino.

Cinco estrellas se rebelan

El entrenador de los 'red devils' lo tendrá fácil. Hasta cinco futbolistas han informado ya al club de Old Trafford que no tienen ni la más mínima intención de volver a vestir la camiseta del United la próxima temporada. Jugadores con mucho peso en la plantilla pero enemistados con Amorim, que les ha puesto la cruz y se huelen una temporada de ostracismo. Jadon Sancho, Tyrel Malacia, Antony, Rashford y el propio Garnacho han pedido salir en esta ventana de traspasos.

Antony, durante el duelo contra el Chelsea / AP

La intención de Sancho es la de continuar en el Chelsea, donde ha jugado a préstamo esta temporada, mientras que la opción de Marcus Rashford ha revivido en el Barcelona tras la renovación de Nico Williams por el Athletic Club.

Antony sí pero no

Tampoco tendrá problemas Antony dos Santos en encontrar un nuevo equipo. El brasileño ha cuajado una buena cesión en el Real Betis desde el pasado enero y ha vuelto a ponerse en el panorama futbolísticos tras unos años convulsos en Manchester. Los verdiblancos luchan por prolongar la estancia del virtuoso extremo derecho en el Benito Villamarín, pero la operación no será nada sencilla.

Antony no volverá al United, pero la negociación de los verdiblancos con los ingleses sigue enquistada. Las altas pretensiones de los mancunianos, unido al alto salario del brasileño son vistas en Sevilla como obstáculos insalvables. Así los reconoció hace unos días Ángel Haro en la 'COPE'. "El jugador quiere venir al Betis pero ello implica una bajada considerable de sus emolumentos. Tenemos nuestro rigor econócimo y no queremos romperlo. Es un jugador fantástico que nos ha dado mucho en este medio año, pero hay que cuadrar todo y no volvernos locos. Estamos trabajando en esa vía, pero no es sencillo. Somos muy imaginativos para intentar afrontar este tipo de operaciones, pero es compleja. Al jugador le encanta el Betis, pero también quiere mirar por sus intereses".

El Real Betis no arroja todavía la toalla. El mercado no ha hecho más que arrancar y todavía queda mucho tiempo para encontrar una solución que, ahora mismo, parece imposible.