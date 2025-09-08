El lado más humano de Isco según Marc Roca: "Cuando estaba lesionado siempre tenía un mensajito suyo"

El centrocampista defensivo del Real Betis Balompié, Marc Roca, ya ve la luz al final del túnel tras un largo periodo alejado del verde por lesiones.

Ahora, en su recta final, comenta que "el último año y medio jugué con mucho dolor", algo que deja claro la necesidad que tenía el mediocentro del Vilafranca del Penedès de parar, operarse y volver listo para ayudar a conseguir los objetivos.

"Muchas veces era frustrante. Entonces, tomé la decisión de operarme, después de intentar todas las otras opciones. La operación fue muy bien y ahora mismo me encuentro muy bien, entrenando con el equipo, cogiendo ritmo otra vez... Con ganas de ayudar al equipo desde dentro. Ha sido un período muy difícil, obviamente. He tenido que trabajar mentalmente y físicamente todos los días. Eso sirve como experiencia para mejorar y seguir creciendo. Ahora, estoy con ganas de disfrutar en el campo. El sufrimiento y la lucha ha sido muy larga, pero ya me siento muy bien", explica en una entrevista con Diario de Sevilla, en la que el pivote defensivo repasa la actualidad verdiblanca.

Marc Roca y un tobillo izquierdo que parece listo para la acción

Habla Marc Roca durante la charla que todos los problemas siempre fueron en "el tobillo izquierdo". "Tenía mucha molestia y mucho dolor. Iba parcheando, quería jugar y seguir jugando. Lo intenté todo, pero no pude. Tomé la decisión de operarme. En la operación me sacaron un trocito de hueso que me estaba pinchando y al final vi que por eso me pasaba todo".

En la jornada 3 ante el Athletic Club, Manuel Pellegrini lo incluyó en la lista de citados para ir sumándose al grupo con miras a poder volver en Orriols e ir teniendo minutos: "Con muchas ganas, pero con tranquilidad. Llevaba pocos días entrenando con el equipo. Lo normal era que el otro día estuviera con dinámica de equipo ayudando desde el banquillo. Ahora, ya sí, tengo ganas de jugar y de sentirme otra vez como futbolista, que es lo que soy y me hace feliz", antes de agregar que quiere volver a disfrutar del camino: "Quiero volver a sentirme futbolista, ya, después, cuando estoy bien, el fútbol me sale sólo porque eso lo tengo".

Un mensaje para Isco

"Isco es un compañero muy cercano. Lo considero un amigo. Siempre que tienes un problema, siempre está a tu lado para escucharte y darte ánimos. Cuando estaba lesionado, siempre tenía un mensajito suyo. Son detalles que marcan la diferencia. Es un pilar futbolístico del equipo. Deseo que se recupere pronto, el equipo lo necesita y la afición lo quiere".

Champions, Antony y nuevos compañeros

Uno de los logros a los que ambiciona el conjunto de Manuel Pellegrini y para ello acometió dos grandes fichajes en el último día de mercado, Antony y Amrabat, es alcanzar la Champions League, aunque hay mucha prudencia al hablar de alcanzar dicho torneo como un objetivo real y se mantienen como "deseo e ilusión que siempre están". "Nosotros aspiramos a lo más alto. Hemos armado una plantilla con jugadores de mucha capacidad, talento y nivel. El camino es largo, por eso nos centramos en el día a día. Nuestro primer objetivo es el siguiente partido. Tenemos sueños grandes, sabemos de nuestro nivel y queremos estar lo más arriba posible".

Las palabras de Marc Roca sobre el regreso de Antony "Estamos muy contentos. Es un jugador que se ganó el cariño, el respeto y la admiración de todos nosotros por su talento en el campo y la humanidad fuera del campo. Deseábamos que estuviera con nosotros. Ojalá que haya vuelto con la misma ambición y ganas que demostró siempre, porque nos ayudará mucho".

Preguntado sobre Deossa y la polivalencia que tiene Pellegrini a la hora de conformar un centro del campo con diferentes perfiles, unos más físicos y otros más técnicos o tácticos, Marc Roca destaca que "es importante encontrar un equilibrio". "Por un centro del campo muy rocoso que tengamos, también es importante tener fútbol... En Europa nos tocará campos más complicados en los que se necesitará más físico y en casa a lo mejor tener más el balón. El míster tiene muchas opciones. Lo importante es que todos estemos bien y que decida luego decida el míster, que el equipo gane, juegue bien y todos disfrutemos".

Confianza plena en Manuel Pellegrini

Arrancó el sexto curso de Manuel Pellegrini al frente del Real Betis Balompié y 'El Ingeniero' aún no ha renovado, pero para el medio catalán "no genera incertidumbre" en el vestuario que no se haya producido dicho acuerdo entre las partes: "Tenemos confianza plena en el míster. No sólo nosotros, sino todo el beticismo. Todos sabemos lo que ha dado por el Betis. Seguro que todo llega a buen puerto y puede seguir aquí muchos años más. Él está feliz y nosotros estamos encantados con él".

"Pellegrini siempre ha confiado en mí. Siempre que he estado disponible me ha dado muchos minutos. Estoy feliz de que esté aquí. Él me ha ayudado mucho en este período. Y sí, me gustaría que siguiera".