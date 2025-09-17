Junior: "Que el gol esté anulado correctamente por esa falta es interpretación y para mí no lo está"

La jugada polémica del Levante UD-Real Betis Balompié la protagonizó Junior Firpo en el área levantinista con Iván Romero, que según el verdiblanco había intención de confundir al colegiado, que finalmente anularía el gol de Sergi Altimira en la salida de ese córner al entender fuerza excesiva en el desplazamiento del bético al granota: "Hay otra toma y se podría ver claramente que el chico tiene actitud de querer engañar al árbitro", ha declarado Junior en La Jugada de Canal Sur Radio.

El lateral verdiblanco repasó y quiso ser empático con el trabajo de los colegiados como también manifestó la recurrencia de esas situaciones: "Entiendo que es difícil el trabajo de los árbitros, pero, como defensa que soy, forcejeos como ése ocurren en el área 20 o 30 en cada partido, dependiendo de los saques de esquina que haya. Es bastante claro que el jugador del Levante hace más por recibir el empujón y tirarse que por seguir forcejeando, cuando él es el primer que empuja".

También quiso Junior Firpo a hacer hincapié en "otra toma en la que se ve como el jugador levanta la cabeza y cuando ve que el balón entra se queda en el suelo". "Tenemos el VAR que revisa todas las jugadas y también podría ver claramente que el chico tiene actitud de querer engañar al árbitro y así lo podríamos ayudar".

Junior, con cultura de la Premier League

Se refirió en una de las preguntas Junior Firpo a la cultura que existe en la Premier League de ayudar al desarrollo del partido y no fingir: "Allí hay una cultura de no engañar y se penaliza mucho cuando se intenta. Te cazan rápido e incluso los árbitros hablan contigo antes del partido si han visto que eres un jugador que te tiras. A mí me pasó alguna vez, que me llegó un árbitro antes de un partido y me dijo: 'Dile a tu compañero que así no le voy a pitar ninguna'. Es diferente".

La justificación del VAR a la acción polémica del Levante UD-Real Betis Balompié Carlos Del Cerro: Alejandro, te recomiendo una revisión por una posible falta antes del saque de esquina. Dime cuando estés delante de la pantalla. Alejandro Muñiz: Estoy delante de la pantalla. C. DC: Mira, te voy a dejar un momento la acción, ¿vale? Vas a ver cómo el jugador número 23 del Betis pone las manos en el cuello y empuja al defensor. A. M: No hay contacto ninguno en la cara, ¿vale? Veo el empujón, sigue, continúa. C. DC: Vale, y te voy a dejar como esa acción es antes de que esté el balón en juego. El resto del gol es regular, pero quiero que veas esa acción. A. M: Aquí no veo el balón, Carlos. C. DC: Eso es, te pongo 16, el momento en el que se produce la acción. A. M: Vale, perfecto, deja continuar el balón. No es una acción temeraria, simplemente un empujón, se lo quita de encima. Déjala continuar, pero el balón pasa por una zona en la que si el defensor no se hubiera caído, podía haber interceptado ese balón. Por tanto, como el empujón es previo al saque, vamos a reanudar con saque de esquina para el Betis y anulamos el gol, ¿de acuerdo? C. DC: De acuerdo, recibido.

Junior no entiende la decisión del CTA sobre la acción polémica del partido

Por último, el lateral del Real Betis Balompié quiso explicarse bien y hacer ver que puede ser correcto el protocolo pero no la anulación del gol: "Ellos quieren decir que el protocolo fue correcto y se refiere a que se repite el córner tras una acción en la que el balón no estaba en juego. Pero luego que el gol esté anulado correctamente por esa falta es interpretación y para mí no lo está. Es una ayuda, sobre todo en los fueras de juego y en goles que se evitan que antiguamente no ocurría".

Vía: El Correo de Andalucía