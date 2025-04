Junior Firpo calienta su regreso: "Tengo una espina clavada"

Junior Firpo será agente libre el próximo 30 de junio. El defensa hispanodominicano acaba contrato con el Leeds United y todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada. A Junior no le preocupa, no obstante, su futuro. El futbolista estaba centrado en consumar el ascenso a Premier League con los 'whites' tras dos temporadas en la Championship.

En una entrevista concedida a 'Marca', el que fuera internacional sub-21 por España reconoce que tiene una "espina clavada" en LaLiga y admite que la oportunidad del Barça le llegó demasiado joven. "Venía de ser el niño mimado del Betis. Te llega un equipo con el Barça y tienes que decir que sí. Hay que intentarlo. Tuve la mala suerte de que esos dos años fueron algo convulsos para el Barça. Me pilló un poco joven, también. Si me hubiera cogido ahora estaríamos hablando de otra cosa", aseguraba el jugador, que firmó por los azulgranas en verano de 2019 por 20 millones de euros.

La Premier es golosa

Junior no descarta seguir en Inglaterra. Allí se ha afianzado y se ha convertido en un lateral de referencia, explosivo y con llegada al área, un "jugador Premier" como él mismo indica. "No sé mi futuro, no te puedo responder, estaba centrado en subir y no quería distraerme. Puede que haya habido acercamientos, sería un buen reconocimiento a mi temporada. Estoy bien aquí y... ¿a quién no le apetece jugar en la Premier? Siento que tengo una espinita clavada. Mis dos años en Premier no fueron buenos del todo. Tuve muchas lesiones, el COVID... Me da pena porque pienso que con Bielsa, en el estado de forma que estoy ahora, la historia habría sido distinta. Creo que soy jugador de Premier", apuntaba.

El Betis, entre sus opciones

Eso sí, el Real Betis siempre estará en el corazón del hispanodominicano. Junior Firpo es verdiblanco hasta la médula y no cierra las puertas a un regreso al Benito Villamarín: "La de volver al Betis es una opción que yo siempre tengo abierta. No lo he escondido nunca y no lo voy a esconder. Si en Leeds he encontrado un hogar, el Betis es casa. Soy bético, todo el mundo lo sabe y no lo voy a cambiar. Lo llevo en la sangre".