Los jugadores del Betis alucinan con Arbeloa: "Me sorprende lo justo"

El empate entre Real Betis y Real Madrid dejó mucha tela que cortar más allá del resultado. El conjunto blanco volvió a dejarse puntos en Liga y a Álvaro Arbeloa no se le ocurrió otra cosa que centrar buena parte de su corta intervención (su rueda de prensa duró poco más de 3 minutos) en la actuación arbitral de Soto Grado. Un discurso que los jugadores béticos no 'compraron' al técnico madridista, que empeora los registros de Xabi Alonso, su predecesor en el banquillo.

Arbeloa mostró su enfado por varias decisiones arbitrales, especialmente una posible falta sobre Mendy en la jugada final, la del 1-1, y una posible mano del lateral suizo Ricardo Rodríguez dentro del área. “Tenemos un problema porque los que deciden no entienden. Una decepción, como muchas otras veces”, afirmó el entrenador blanco, visiblemente molesto con el papel de Soto Grado.

Cada uno defiende sus intereses y reclama lo que cree conveniente. Nosotros también hemos visto una acción de Brahim que podía ser mano Diego Llorente — Jugador del Betis

Las palabras no pasaron por alto en el vestuario bético y el primeroen contestar a las acusaciones de Arbeloa fue el defensa Diego Llorente, en unas declaraciones a 'El Larguero': “Me sorprende lo justo. Cada uno defiende sus intereses y reclama lo que cree conveniente. Nosotros también hemos visto una acción de Brahim que podía ser mano. Todos tienen derecho a quejarse”, señaló.

Diego Llorente, durante el partido de Liga contra el Madrid / EUP

Llorente también valoró el esfuerzo de su equipo en un partido exigente ante un rival siempre peligroso. “El Madrid puede parecer que no está dentro del partido, pero tiene jugadores capaces de hacerte daño en cualquier transición. Después de los primeros veinte minutos estuvimos muy ordenados y generamos muchas ocasiones. Lunin hizo varias paradas importantes. El gol era merecido”, explicó el defensa.

El encuentro, que terminó 1-1 con tantos de Vinicius y Héctor Bellerín, dejó buenas sensaciones en el Betis. Llorente destacó la reacción del equipo y la importancia del punto conseguido: “En el descanso hablamos de seguir en esa línea. Los cambios nos dieron energía y, a estas alturas de la temporada, sumar ante rivales de la parte alta siempre tiene mucho valor”.

Nosotros también nos hemos quejado de la mano de Brahim. El fútbol es así: a veces justo y a veces injusto Héctor Bellerín — Jugador del Real Betis

Pero la respuesta más contundente llegó por parte de Héctor Bellerín, autor del gol verdiblanco en el descuento. En zona mixta, el lateral no esquivó la polémica generada por Arbeloa y respondió directamente a las quejas del entrenador. “Nosotros también nos hemos quejado de la mano de Brahim. El fútbol es así: a veces justo y a veces injusto”, espetó.

Héctor Bellerín celebra su gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga que disputan Real Betis y Real Madrid este viernes en el estadio de La Cartuja / JULIO MUÑOZ / EFE

El jugador del Betis reconoció la tensión vivida en los últimos instantes del duelo: “Después de todas las ocasiones que habíamos tenido, al ver al árbitro dudando en los últimos segundos pensé: ‘No puede ser que ahora nos anulen este gol’. Si me vas a pitar esa falta, también me tienes que pitar esa mano”, comentó Bellerín.

Pese a su queja, el lateral quiso rebajar el tono y admitió la dificultad que enfrentan los árbitros cada fin de semana. “Al final se ha hecho justicia en ese sentido. También entiendo a los árbitros, porque no es fácil acertar siempre en todas las situaciones”, añadió.

El lateral también celebró el resultado en redes sociales con un mensaje muy bético: “Viva er Beti siempre”. Además, dedicó unas palabras al regreso de Isco, blo que para él fue realmente importante: “Lo importante”.