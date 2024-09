Joaquín, ¿futuro presidente del Betis?: "Debe ser la hostia..."

Hace más de un año que Joaquín Sánchez anunció su retirada como jugador profesional. La leyenda del Real Betis colgó las botas a los 41 años, dejando una huella en el conjunto bético difícil de olvidar. Pese a ya no ser jugador profesional, el exfutbolista sigue ligado al equipo de sus amores. El del Puerto de Santamaría tiene un número importante de acciones en el equipo y forma parte del área deportiva.

Durante el mercado de fichajes, se pudo ver a Joaquín trabajando codo con codo con Manu Fajardo, director deportivo del Betis y con Ramón Alarcón, CEO del club. El gaditano fue uno de los hombres claves en las negociaciones con el FC Barcelona por el fichaje de Vitor Roque y fue determinante en distintas operaciones que cerró el Real Betis.

Ahora, tras el fin de la ventana de fichajes, Joaquín continúa a los órdenes del club, siendo un intermediario entre vestuario y cúpula directiva. Mientras, el exfutbolista sigue con su faceta televisiva. Para presentar su nuevo programa llamado 'Emparejados', el del Puerto realizó una entrevista en 'El Hormiguero'. Durante esta, fue preguntado en clave bética y anunció que le gustaría ser presidente del Real Betis.

"NO LO DESCARTO PARA NADA..."

Joaquín mostró su ilusión por tener el cargo en un futuro y no descarta de ninguna de las maneras serlo en los próximos años: "Ser presidente del Betis tiene que ser lo más. Después de haber sido futbolista, como ha sido mi caso, haber cumplido tantos sueños, seguir ligado al club de mis amores y ser parte del club en la dirección técnica, donde estoy muy a gusto y donde me siento importante y útil, ser presidente del Betis tiene que ser la hostia, pero es un paso que si el día de mañana se da, pues...". Preguntado por si no lo descarta, el andaluz fue claro: "No, para nada..."

La relación de Joaquín con el actual presidente Ángel Haro es fantástica. El máximo dirigente bético fue quien le ofreció el actual cargo a la leyenda del Betis y en más de una ocasión ha reconocido que Joaquín sería un fantástico presidente en un futuro. Por el momento, sigue siendo una pieza fundamental en el área deportiva y veremos si en un futuro escala posiciones y se encarga de liderar al Real Betis.