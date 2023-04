Joaquin: "Si decido irme y entramos en la Champions es para matarme"

El jugador del Betis acaba contrato el 30 de junio y sigue con dudas sobre su continuidad en el equipo verdiblanco "Cuando regresé al Villamarin nunca pude imaginar ni pensar es que siete años después iba a seguir jugando. Como pasa el tiempo, Dios mío", dice el veterano jugador

Joaquin Sánchez vive la que podría ser su última temporada en el Betis y en activo, aunque su decisión es una incógnita. El 30 de junio acaba su contrato y será el momento de anunciar su futuro. El jugador andaluz, aunque sin mucho protagonismo en los esquemas de Pellegrini, está a solo diez partidos de batir el récord de partidos en Primera división que ostenta Andoni Zubizarreta.

El jugador del Betis concedió una entrevista a Radio Marca en la que habló sobre la actualidad del fútbol y donde comenzó hablando sobre su situación y lo inesperado que le podía resultar hace años pensar que en 2023 podría estar planteándose su continuidad como futbolista: "Es verdad, es verdad, muchas veces lo hablo con mi gente más cercana y fíjate. Con lo complicados que fueron los primeros años cuando volví. Firmé tres y el último ya empezó a cambiar un poquito la cosa, el Betis empezaba a funcionar y verse de otra manera. Pero los dos primeros fueron complicados. Lo que nunca pude imaginar ni pensar es que siete años después iba a seguir jugando. Como pasa el tiempo, Dios mío... Parece, de verdad, que debuté ayer. Muchas veces me pongo a pensar cómo han pasado tan rápido estos 23 años, mira que he alargado la carrera todo lo posible, pero los últimos años es que no me he enterado. Desde que cumplí 30, que me vine al Málaga, ha sido rapidísimo".

Eso sí, reconoció que le asaltan las dudas: "En los últimos años es verdad que mi cabeza ha sido un cacao mental un poquito complicado, eso es verdad. Desde el punto de vista futbolístico, lo digo de corazón, posiblemente sea el último año. Igual no, no lo sé, pero no quiero pensar más allá porque todo lo que sea eso y no centrarme en este momento luego lo voy a echar de menos. Yo creo que las limpiadoras y todos se van antes que yo. Yo me siento feliz aquí, disfruto esto y lo que tenga que venir, si no es mañana, pasado mañana, si no es final de temporada, la que viene... en eso estoy".

Joaquin aseguró que lo está valorando todo, incluso que el Betis pueda entrar en la Champions: "¿Ahora que hacemos? Si decido irme y entramos en la Champions es para matarme. Las decisiones cuando se toman, hay que ser consciente de que esto puede pasar. Igual que lo del récord, que es otro objetivo que tengo ahí, que especialmente este sí me hace ilusión, pero bueno. Las decisiones cuando se tomen, si hay que tomarlas, puede pasar cumplirlo o no. Pero independientemente si estoy o no, ojalá el Betis pueda estar el año que viene en Europa".

Con respecto al récord de Zubizarreta, admitió que veía difícil superarlo: "Ahora mismo es complicado preguntarle por esto al míster. Pero yo sé que él lo tiene en la cabeza porque lo hablamos muchas veces. Con Manuel hablo de esto y de muchas cosas. El objetivo primordial es que el Betis quede lo más alto posible y lo de intentar ser el futbolista con más partidos está ahí, si se puede bien, y sino pues bueno. Si quedaran 20... Pero bueno, puedo pisar el campo de vez en cuando aunque no salga, a ver si cuenta. Pero esperemos cumplirlo".

No descarta tampoco seguir en el Betis aunque sea con otras funciones: "No lo descarto para nada, el día que diga hasta aquí llegué, mi primer objetivo es seguir vinculado al club y ayudando desde fuera del campo, eso lo tengo clarísimo. No me nace lo de ser entrenador, igual cuando me retire me cambia el chip, pero ahora no me nace esa idea. Me gustaría disfrutar el Betis y ayudar desde otra perspectiva donde creo que puedo aportar mucho más".