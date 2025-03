Jesús Rodríguez, el nuevo ídolo del Betis que el Sevilla echó: "Vive el éxito desde la normalidad"

Que Jesús Rodríguez (Sevilla, 2005) estaba llamado a esto, a levantar a la afición del Betis de sus asientos con esa facilidad para el regate y la conducción, era algo que muchos de los que le conocen desde hace años sabía. En la cantera del Betis estaba marcado como uno de esos elegidos, uno de esos que sabían los técnicos que iba a llegar a la élite sí o sí. En el club verdiblanco lo tenían clarísimo.

Por eso, desprenderse de Assane Diao, traspasado al Como, no era más que el trámite definitivo, la pieza que debía caer, para enseñarle la puerta del primer equipo a un Jesús que, no solo se ha metido de lleno en los planes de Pellegrini, sino que se está convirtiendo ya en ídolo de la parroquia verdiblanca. Ya hay quién osa pensar en él como el relevo natural de Joaquín, una leyenda con ese '17' para la historia cosido en la parte trasera de la zamarra.

Jesús Rodríguez ha entrado de pie en el primer equipo, compitiendo de tú a tú con extremos como Abde, Antony, Fornals y compañía. Todo descaro, como si lo hubiera hecho toda la vida. Quizás, por eso, por esa naturalidad con la que está viviendo todo lo que le está pasando actualmente, mantiene los pies en el suelo. Quienes lo conocen aseguran a SPORT que todo este éxito lo está pasando "desde la más absoluta normalidad, como si no se diera cuenta de lo que pasa". Quizás en el no pensar demasiado está el éxito de irrumpir tan fuerte desde una cantera y hacer como si nada.

Fuera de la cantera del Sevilla

Le ha llegado el estrellato ahora, a sus 19 años, pero su viaje hasta aquí no ha sido precisamente un camino de rosas. Después de despuntar en la cantera del Atlético Oromana, Jesús fichó por el Sevilla en el segundo año de alevín. Despuntó, pero tres años más tarde la dirección consideró que no cumplía con los requisitos para seguir. Al parecer, físicamente no llegaba al nivel exigido. Se fue al Nervión dos años y, después, el Betis llamó a su puerta. Cosas del destino. Confiaron en él desde el primer momento y fue quemando etapas sabiendo los técnicos que estaba señalado para estar con los 'mayores'.

Es uno de los grandes baluartes de un Betis que ha cambiado la mala dinámica y ahora va como un tiro. Su rendimiento, con un gol y dos asistencias ya con el primer equipo, han obligado al club a renovarle hasta el 2029 y a subirle la cláusula de rescisión hasta los 50 millones de euros. Su 'fichaje' por All Iron Sports, agencia con la que el Betis ha tenido muchos movimientos en los últimos tiempos no es casualidad.

Tampoco esa cifra de 50 'kilos'. En el Betis tienen claro que, si su progresión sigue a este ritmo, difícilmente podrán renovarle. La estrategia es clara. Se marchó Diao y ha llegado Jesús Rodríguez. Y se marchará Jesús y el próximo en llegar apunta a ser Pablo García.

De momento, el '36' no piensa en el futuro, sigue estudiando y cuidándose, no se quiere ir a ningún lado y está más que centrado en un presente ilusionante: ganarse la titularidad definitiva con el primer equipo del Betis y pelear por estar en la próxima convocatoria de la Sub-21.