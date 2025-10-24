REAL BETIS
Isco se pone una fecha límite: objetivo, derbi
El malagueño afronta la última fase de su recuperación con la idea de regresar después del parón internacional y con el Sevilla en la mente
La planificación deportiva del Real Betis se torció a mediados de agosto. La lesión de Isco Alarcón obligó a Manu Fajardo, director deportivo heliopolitano, a hacer un esfuerzo en los últimos días de mercado para apuntalar una plantilla que cojeaba en algunas posiciones. De ahí, los fichajes postreros de futbolistas como Amrabat o la incorporación sonada de Antony.
Lesión inoportuna
Isco se desplazó el peroné en un amistoso contra el Málaga disputado en La Rosaleda. Lo que debía ser un partido de reconocimiento al de Arroyo de la Miel acabó de la peor forma posible, con Isco saliendo de Martiricos en muletas tras una entrada inoportuna y fortutita del local David Larrubia. El parte médico inicial dictaminó un periodo de convalecencia de aproximadamente seis semanas.
Desde ese desafortunado momento, Isco inició su recuperación para regresar a la disciplina de Manuel Pellegrini en el menor tiempo posible, pero siempre respetando la evolución de la lesión. El malagueño se precipitó en 2024, cuando se fracturó el peroné, y estuvo más de siete meses de baja, pasando por el quirófano y perdiéndose hasta cuarenta compromisos de los verdiblancos.
Regreso a los entrenamientos
Abandonadas ya las muletas y tras las primeras semanas de trabajos sin impacto en el gimnasio, Isco es uno más en las rutinas diarias del Real Betis, aunque todavía sin asomar en los entrenamientos grupales del equipo. El capitán de la plantilla va sin prisa pero sin pausa, pero con un objetivo en mente: llegar en plentiud física al 30 de noviembre.
Ese fin de semana Sevilla se paralizará por el 'Gran Derbi', el encuentro que toda la ciudad espera ansiosamente dos veces por temporada. E Isco no se quiere perderse la cita. El malagueño quiere aportar desde el campo y, de paso, medirse a un club nervionense del que no salió de la mejor forma.
"Estoy bien", dijo el centrocampista tras una sesión preparatoria a pregunta de un aficionado, lo que disparó el optimismo entre la parroquia verdiblanca. Con un nuevo parón internacional en el horizonte para acabar de afinarse, Girona o Genk pueden servir para empezar a coger ritmo de competición.
