Isco puede tener una de las llaves del final de mercado del Betis

El final de mercado del Real Betis Balompié apunta a finalizar otra vez casi a última hora del cierre, con varios jugadores mostrando su deseo de regresar al lugar en el que han sido felices, pero para que más de uno de ellos pueda vestir la verdiblanca a partir del 2 de septiembre tendrá que haber novedades en el apartado de salidas o tener alguna ayuda extra que libere algo de espacio salarial.

Uno de los movimientos clave lo ha desvelado Jugones, la ampliación de contrato por un año de Isco Alarcón hasta 2028, una operación que sólo tiene sentido en estos momentos de final de agosto si el capitán quiere diferirse su salario para así abrir la puerta a que junto a Antony, el gran deseado y cuya vuelta es difícil por la condición de jugador que es y requiere de paciencia, llegara Guido Rodríguez o Dani Ceballos, dos jugadores por los que se ha movido el conjunto heliopolitano a lo largo de todo el verano y con los que hay conversaciones para ver de qué forma podrían tener cabida en el límite salarial.

Ceballos, una posibilidad que no hay que descartar

Sobre el utrerano, las últimas noticias eran adelantadas hace unas horas por Diario de Sevilla, asegurando que se había frenado en seco su salida al Olympique de Marsella y que el Betis se entrometía en la negociación.

Lo que puede añadir El Correo de Andalucía es que este gesto no ha gustado en el Real Madrid con el acuerdo totalmente encaminado, y que su futuro ahora estaría lejos de Concha Espina con los franceses molestos por el cambio de rumbo del utrerano, que una vez más se deja querer por el equipo de las trece barras y presiona para que haya un desenlace favorable con su vuelta a casa.

La cifra de 15 millones de euros que le pone el conjunto blanco al Betis podría ser mucho menor, y recordemos que hace un año las exigencias eran bastante menores para dejarlo regresar cuando se optó por otro futbolista crucial para Pellegrini como Giovani Lo Celso.

Guido Rodríguez, un jugador del gusto de Pellegrini y de la Comisión Deportiva

Además de Dani Ceballos, al Real Betis Balompié le hace falta un '5', un pivote defensivo y así lo ha manifestado por activa y por pasiva Manuel Pellegrini, situando incluso a Valentín Gómez como pivote ante el Deportivo Alavés con jugadores de la cantera como Mawuli Mensah, que ha hecho buena pretemporada, en el banquillo.

Las evidencias no han sido sólo en el terreno de juego y también lo ha dejado claro en rueda de prensa: "En cuanto a Johnny como Guido, ambos se vendieron, al irse necesitamos jugadores de esas características, no sólo un nombre hace falta, sino un jugador que nos potencia el plantel. Los refuerzos están más o menos claros por los que se han ido, necesitamos un mediocampista, Antony u otro en esa banda, analizando de acuerdo a salidas de aquí a final del plazo", analizaba Pellegrini antes del Elche, para volver sobre ello antes del Alavés: "No saqué el nombre de Guido, son todo especulaciones. Mencioné que hacía falta consistencia y un jugador así y veremos si puede venir un jugador. Sergi se está acomodando (pivote defensivo) a esa función y Pablo (Fornals) también. A medida que van jugando como todos progresan, pero no es un problema de un jugador sino de una función teniendo tres competiciones".

Ante todo lo descrito, tiene constancia El Correo de Andalucía que la opción de su vuelta sigue presente, que se ha negociado con él estos días, además de dialogar con el Manchester United tanto Ramón Alarcón como Manu Fajardo por el brasileño acerca de diferentes propuestas.

Ahora, ese gesto de Isco Alarcón podría abrir las puertas tanto del regreso de Antony como de uno de los dos mediocentros, siendo el de Arroyo de la Miel una de las llaves en este final de mercado del Betis.

Si Chimy Ávila pudiera presentar en el conjunto verdiblanco una oferta positiva para todas las partes se estudiaría de buen agrado, pero de momento no han surgido para que su adiós pueda ocurrir, siendo otra baza muy importante para reforzar a un Betis de Pellegrini que vuelve a Europa League -el viernes será el sorteo- y que quiere luchar por dar ese paso que aún se le resiste y cuyo nombre cuesta pronunciar, la Champions League.