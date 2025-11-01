Isco es la esperanza: "Pronto estará preparado"

La luz brilla cada vez más intensa al final del túnel. Isco Alarcón va dando pasos para su regreso a los terrenos de juego tras superar una nueva lesión en el peroné que le ha tenido tres meses fuera de combate. El malagueño se desplazó el mencionado hueso de la pierna izquierda en un amistoso de pretemporada disputado en La Rosaleda frente al Málaga después de una fortuita y desproporcionada entrada del local David Larrubia.

Uno más este sábado

Superada la inmovilización de la extremidad y tras unas primeras semanas de sesiones en el gimnasio con tareas de impacto reducido, el centrocampista de Arroyo de la Miel fue pisando césped hasta que este sábado se le pudo ver participando junto al resto de sus compañeros de algunos ejercicios. El jugador recibió una cálida bienvenida por parte de sus camaradas de vestuario, pasillo de collejas incluido, y formó parte de los rondos pautados por Manuel Pellegrini al inicio de la preparatoria.

El periodo de inactividad de Isco Alarcón, según el parte inicial, debía de ser de seis semanas, pero la ausencia se ha acabado prolongado hasta los mencionados tres meses. El historial del futbolista con el peroné -fue baja durante siete meses en 2024- ha obligado a los servicios médicos de club heliopolitano a ser cautelosos, por lo que no se han tomado riesgos innecesarios con el malagueño.

Isco, con la pierna inmovilizada / EFE

Listo después del parón

De seguir esta evolución y si las sensaciones del jugador son positivas, todo hace indicar que Isco empezará a entrar progresivamente en los planes del entrenador chileno después del próximo parón internacional por compromisos de la FIFA. "Viene recuperándose muy bien de su lesión. Hace trabajo sin contactos, no va a estar en el próximo partido, sería un riesgo para él intentarlo. Pero si sigue mejorando, a la vuelta del parón estará preparado. Isco es muy importante, todos lo vemos jugar y la trascendencia que tiene en el juego. Es el capitán, transmite la exigencia al plantel y es un líder fundamental para nosotros", dijo el Ingeniero en rueda de prensa.

El objetivo del jugador y del cuerpo técnico verdiblanco es llegar en el mejor estado posible de forma al 30 de noviembre, cuando el Real Betis visite el Sánchez-Pizjuán (16.15 horas) en el Gran Derbi de la capital andaluza. Un partido especial para Isco, que salió por la puerta de atrás de Nervión y ha conseguido establecerse como uno de los ídolos de la afición verdiblanca.

Antes de la mencionada cita frente al Sevilla, el equipo de las Trece Barras se medirá a Girona y Utrecht, partidos que podrían servir al malagueño para coger ritmo de competición. Pellegrini suma efectivos a un engranaje que aspira a la Champions de puertas hacia dentro.

El Real Betis recibirá este domingo en La Cartuja a un Mallorca que cotiza al alza. Los verdiblancos tienen todavía muy fresco el tropezón sufrido contra el Atlético de Madrid, en un duelo en el que siempre fueron a remolque tras el tanto inicial de Giuliano Simeone.