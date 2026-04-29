Isco cierra filas con Pellegrini: "No entiendo un Betis sin él"

Por primera vez en su etapa en el Betis, el nombre de Pellegrini ha estado en el punto de mira por parte de un sector de la afición. La dolorosa eliminación en cuartos de Europa League ante el SC Braga dejó su figura más que tocada, y el debate sobre su continuidad ha despertado en Sevilla.

Isco, aprovechando el estreno televisivo en Canal Sur del documental 'En Silencio: la resilencia de Isco Alarcón', realizó una entrevista para analizar la actualidad del club. Preguntado por la figura del técnico chileno, el capitán dejó claro que para él ha sido una persona clave en su carrera: "Ha estado presente en dos de los momentos más importantes para un jugador, por lo menos al principio. Me dio la oportunidad en el Málaga, y lo jugué todo. Me ha dado siempre muchísima confianza para que desarrollase mi personalidad y mi fútbol dentro de un terreno de juego. Y ahora en el Betis igual, desde que llegué estoy disfrutando como el niño que empezaba en Málaga".

Manuel Pellegrini durante el Betis-Madrid en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press

Sobre la continuidad de El Ingeniero, no dudó en dejar clara su opinión y se pronunció a favor de que continue en el equipo la próxima temporada: "Es que yo no entiendo un Betis sin Pellegrini, lo que ha hecho en el club es algo inédito. Desde que está él, junto al Barça, Atlético y Real Madrid, el Betis es el equipo que se ha clasificado consecutivamente para Europa más temporadas. Y eso para un club como este y con una afición como esta es muy importante", explicó.

"Me duele mucho lo que ha pasado en Europa League"

Sobra la dura eliminación en Europa, entiende el enfado de los béticos, pero afirma que el rendimiento del equipo sigue siendo más que positivo: "Para mí, más que éxito es la sensación de haber cumplido un gran objetivo. Me duele mucho lo que ha pasado en la Europa League. Perder forma parte del fútbol, todos los años pierden miles de equipos y una competición sólo la gana un equipo. Pero lo que más ha dolido han sido las formas. Resultado a favor, el 2-0... Ojalá quedar quinto y que este tipo de eliminatorias en años venideros y esos resultados no se vuelvan a repetir".

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El capitán del Betis se mostró optimista para la próxima temporada y explica que en el vestuario se sigue respirando una gran ambición para lograr hacer grandes cosas: "No sólo es cuestión de un paso, es de crecimiento, de ir haciéndolo año a año. Yo creo que el equipo es año a año mejor. La ambición de todos es que cada año sea mejor y no conformarnos con clasificarnos para la Europa League sino soñar con conseguir un título europeo. Todo el club, y la afición, nos tenemos que centrar en eso de cara al futuro", sentenció el de Arroyo de la Miel.