Isco podría acabar en los tribunales: "Ha habido una cosa muy fea"

El agente de futbolistas y presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), Pedro Bravo, habló en 'El Chiringuito' sobre la situación del futbolista Isco, al que ha situado en el centro de una operación que acabó con su fichaje por el Real Betis.

Bravo explicó cómo se produjo el primer contacto con el jugador cuando estaba sin equipo: "Yo me entero en el mes de julio de hace dos años de que hay un jugador que se llama Isco, que está sin equipo y yo les pregunto al Betis y a la Real Sociedad si les interesa".

Según su versión, fue el club andaluz el que dio el paso definitivo: "Al Betis le interesa, llamo a Isco y lo hacemos. Yo la operación la he hecho con el Betis. Yo he trabajado para el Betis".

Isco Alarcón se incorpora a la pretemporada del Betis en Portugal / Real Betis

A partir de ahí, el agente aseguró que la situación cambió: "Y luego ha habido una cosa muy fea, pero muy fea", aunque evitó concretar qué ocurrió exactamente y dejó claro que es un asunto que todavía no quiere hacer público.

Tras estas palabras, comentó que podría acabar en los tribunales: "Sí, posiblemente sí", respondió cuando le preguntaron si se planteaba esa vía, insistiendo en que se trata de algo que "mancharía un poquito el nombre de Isco".

Bravo también cuestionó cómo se gestionó parte de la operación, recordando que "para hacer una actuación como agente en un club hay que ser agente FIFA. No se puede hacer una operación ni firmar una operación alguien que no es agente FIFA. Aunque sea familiar".

El agente afirmó que había dicho "más de lo que debería decir", dando a entender que el asunto es más complejo de lo que ha contado: "Es que hay sorpresas. Todavía me encuentro cosas más feas que las que me encontraba hace 33 años".

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Cuando Pedrerol le preguntó si Isco le había fallado, el agente respondió de forma contundente: "Sí, totalmente. Cuando estás muerto y te llaman y te dan la vida, tienes que ser, al menos, agradecido para ser bien nacido. Nada más que eso".