Inglaterra pierda la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?

Abde Ezzalzouli está siendo capaz esta temporada de dar un paso adelante en su rendimiento en el Betis. No se trata solo de igualar su mejor versión sobre el terreno de juego, sino que la está superando, convirtiéndose poco a poco en ese futbolista que prometía en sus inicios como profesional en el FC Barcelona.

Fuera de su habitual desempeño por la banda, aprovechando su regate, desborde y potente uno contra uno, Abde Ezzalzouli se ha convertido en un jugador determinante en los metros finales. Y las cifras ya lo evidencian. El extremo marroquí ya ha logrado perforar la portería contraria en nueve ocasiones en 26 partidos, además de repartir seis asistencias, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo.

Abde celebra el primer gol del Betis ante el Mallorca en Son Moix en la jornada 24 de LaLiga / CATI CLADERA / EFE

Evidentemente, este rendimiento no ha pasado desapercibido en el mundo del fútbol. Abde se ha consolidado como uno de los futbolistas más codiciados del mercado europeo, despertando el interés de varios clubes de la Premier League y de la Serie A italiana. Además, su destacado papel en la Copa África ha multiplicado aún más la atención de los equipos europeos.

En ese sentido, según apunta el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, Newcastle, Aston Villa, West Ham y Everton siguen de cerca al internacional marroquí, destacando su velocidad, regate y capacidad para adaptarse a distintas posiciones ofensivas. Sus números respaldan estas cualidades, no solo por los goles y asistencias que acumula, sino también por otras estadísticas, como un promedio de 4,5 regates exitosos por partido.

Abde marcó el primer tanto del Betis ante el Olympique de Lyon / Champions

De acuerdo con esta información, el Newcastle lidera las gestiones en Inglaterra, mientras que el Napoli sigue siendo su principal competidor a nivel continental. Los analistas coinciden en que, pese a la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos y perfeccionar el pase final, el joven extremo está listo para dar el salto a una liga de mayor exigencia.

En el Real Betis son conscientes de la joya que tienen en Abde y, aunque en ningún caso tienen intención de vender a un jugador tan fundamental, saben que llegarán ofertas con un componente económico muy fuerte. De hecho, según el citado periodista, el club verdiblanco habría rechazado propuestas durante el mercado de invierno, dejando el asunto para el próximo verano.

Abde, en el duelo de Europa League contra el Dinamo de Zagreb / EFE

Eso sí, será complicado decir “no” a una oferta económicamente atractiva, y en Inglaterra ya sitúan cifras cercanas a los 40 millones de euros por su fichaje. Además, se espera que un eventual traspaso implique un salario anual para Abde de entre 5 y 6 millones de euros, lo que hace aún más compleja la decisión de retener al futbolista.

También estará muy atento a lo que suceda con Abde el FC Barcelona, que todavía mantiene un 20 % de sus derechos, tras haber reducido su porcentaje después de cancelar la cesión de Vitor Roque al Betis a mitad de temporada. De esta manera, una eventual venta del jugador supondría un ingreso que siempre beneficiaría a las arcas del club azulgrana.