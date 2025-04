El inesperado premio para Marc Bartra en Montjuïc

Marc Bartra ha encontrado en Sevilla el acomodo ideal en el ocaso de su carrera. El catalán es feliz en Heliópolis, es el segundo capitán del vestuario -por detrás de Aitor Ruibal- y la afición alaba su jerarquía, tanto dentro como fuera del césped.

“En el Betis he encontrado la mejor mezcla que he encontrado en mi carrera, incluso aun habiendo pasado por clubes con aficiones fuertes, pero aquí ha sido vivir en casa. Sentirme uno más desde el primer momento. Aquí nacieron mis hijos, se me ha querido muchísimo. Ese amor lo he tenido en cada uno de los pasos que hemos ido dando", aseveraba el defensa, en una clara declaración de amor hacia el club de las 'Trece Barras'.

Olvidadas la ristra de lesiones que han marcado su carrera deportiva y el arranque de este curso, a sus 34 años, Bartra se ha convertido en la extensión de Manuel Pellegrini sobre el campo: ordena a sus compañeros, manda y regaña, cuando tiene que hacerlo. Junto a Diego Llorente y el brasileño Natan, el Betis ha encontrado una línea central de primer nivel y que ha ayudado a aupar a los andaluces a la zona europea.

A por la Champions

Los verdiblancos son sextos, con 47 puntos, empatados con el Villarreal y a seis del Athletic Club, equipo que marca la última plaza de Champions, siempre y cuando no se amplíe la participación española en la próxima edición de la máxima competición continental. Con una racha ganadora de seis encuentros, incluidos los triunfos ante el Real Madrid y el éxtasis del derbi sevillano, los heliopolitanos llegan a Montjuïc con el ánimo por las nubes y siendo uno de los contendientes en mejor forma de la competición.

Partidos de Marc Bartra 174 - Real Betis 103 - FC Barcelona 51 - Borussia Dortmund 40 - Trabzonsport

Precisamente en Barcelona, donde se crió como futbolista, Marc Bartra encontrará la recompensa a una excelente temporada. El de Sant Jaume dels Domenys ha disputado 24 partidos en este curso y, si Pellegrini lo considera oportuno, cumplirá los 25 frente a los culés. Una cifra redonda que, tal y como ha podido saber SPORT, supondrá la renovación automática de su contrato por una campaña más con el Real Betis.

Club y defensa optaron por esta fórmula tras la grave lesión que sufrió a finales de 2023 y que le obligó a pasar por el quirófano para reparar el tendón de Aquiles. Bartra se perdió diez meses, 27 partidos, pero el Real Betis no dejó tirado al jugador y le ofreció una extensión de su vínculo, con el asterisco de los 25 encuentros. En Montjuïc tendrá su premio.

Un bético más

"El Betis va más allá de lo deportivo. Va mucho más allá del fútbol. Cada vez que salgo a la calle, y no solo en Sevilla, incluso en Europa, ves camisetas verdiblancas en sitios que ni te esperas. Eso me llena muchísimo y siempre ayuda. Ver la cara de felicidad de los niños y la emoción que sienten es todo para mí", reconocía el catalán, que ya ha defendido en 174 ocasiones la verdiblanca.

Números de leyenda

La mayor parte de su carrera ya ha transcurrido en el Benito Villamarín, con esos 174 encuentros. El catalán ya ha superado a exbéticos como Ito (160), Sergio Canales (164) o Benjamín Zarandona (170). Y tendrá una temporada más para alcanzar la barrera de los 200 partidos y alcanzar a leyendas como Cuéllar (184), Denílson (186), Guardado (188) o Alfonso (197). Marc Bartra disputó 103 partidos con el Barcelona, se fue hasta los 51 con el Borussia Dortmund y completó 40 en su aventura turca del Trabzonspor.