La incomprensible decisión de Pellegrini para el duelo ante el Atlético

El duelo de este jueves de Copa entre Real Betis y Atlético de Madrid está marcado en la agenda del beticismo como una de las citas más importantes de la temporada. La afición bética es consciente de que está a tres partidos de lograr jugar una nueva final. Pese a la ilusión, el sorteo no le deparó mucha suerte, teniendo en cuenta que se enfrenta al segundo máximo favorito tras el FC Barcelona.

La expectación para el partido es máxima y la venta de entradas ha sido una auténtica locura. Pese al temporal de lluvias que lleva sacudiendo a la ciudad de Sevilla a lo largo de la semana, se espera que La Cartuja cuelga el 'sold out' y el duelo ante los rojiblancos sea el partido que más espectadores acoja en La Cartuja de lo que llevamos de temporada.

Adrián San Miguel en el calentamiento del Murcia-Betis de Copa del Rey / Real Betis

En la previa del encuentro, Manuel Pellegrini comentó lo especial que es este partido para la afición bética, pero sorprendió a los suyos tras confirmar que Adrián San Miguel será el guardameta titular del partido: "No, no voy a apostar por ningún cambio, mañana va a jugar Adrián, que está siendo titular en la Copa y lo está haciendo muy bien. Ahora le toca a Adrián, tenemos tres porteros muy parejos, están los tres muy bien y confió plenamente en todos ellos", sentenció.

Álvaro Vallés y Pau López, en el banquillo

Pese a que Pellegrini es intocable para la mayor parte de la afición y es el la gran figura del club por encima de grandes estrellas como Isco o Antony, su decisión de alinear al guardameta sevillano ha generado una gran incertidumbre en la afición. Pese a ser titular durante el transcurso de la competición copera, todo apuntaba a que entre Álvaro Vallés o Pau López saliese el portero titular, pero la decisión del técnico chileno es firme.

El portero del Betis Álvaro Vallés en el calentamiento. / SERGIO PEREZ / EFE

El único argumento que tiene el Ingeniero para alinear a Adrián San Miguel es el de mantener su 'portero de Copa'. El rendimiento del sevillano está lejos del que se espera de un portero que disputa unos cuartos de final ante todo un Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que tanto Álvaro Vallés como Pau López son dos guardametas que se encuentran en un gran estado de forma.

Pese a las comprensibles críticas que ha generado esta polémica decisión, Manuel Pellegrini se ha ganado el derecho ha confiar en lo suyos. Solo el resultado del encuentro y el rendimiento de Adrián dictaminarán si la titularidad del guardameta ha sido un acierto o una temeridad.