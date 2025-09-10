La imaginativa fórmula que utilizó el Betis para convencer a Antony

Hay fichajes que ilusionan, pero el de 'Antonio de Triana' por el Betis traspasa cualquier frontera... La incorporación del brasileño al club verdiblanco ha sido uno de los grandes culebrones del mercado de verano. Tras su estratosférico rendimiento durante su cesión en Heliópolis la pasada temporada, el gran objetivo del de la dirección deportiva para reforzar la plantilla era la vuelta del extremo, por delante de otros fichajes ilusionantes como podía ser el de Dani Ceballos.

La vuelta de Antony por el Betis se oficializó el último día de mercado, en un momento en que todo apuntaba a que las negociaciones no daban para más y el sueño del brasileño de volver a la capital sevillana parecía diluirse. Pese a todo, la insistencia del jugador en regresar y la fuerte apuesta del Betis por él hicieron que la negociación con el Manchester United llegase a buen puerto.

El club verdiblanco logró convencer al los 'red devil', pagando un total de 22 millones fijos por su traspaso y guardándose los ingleses un 50% de la plusvalía de una hipotético futuro traspaso. Tal y como explica el CEO del Betis Ramón Alarcón en el pódcast 'Sevillanía', es el fichaje más difícil que ha llevado a cabo: "Es el fichaje más difícil que he hecho como CEO porque había mucha presión de todos los béticos. Se ha dado por hecho que venía, todos preguntaban cuándo venía...".

Para llegar a las exigencias salariales del jugador, la dirección deportiva del Betis ha realizado auténticas fórmulas imaginativas. El CEO del Betis ha detallado que han llegado a un acuerdo con Hummel para crear una nueva línea de ropa llamado 'Iluminado', haciendo referencia al mítico tatuaje que tiene Antony en la garganta: "Antony tendrá su línea de ropa en el Betis: ILUMINADO. De esta manera, participamos con él con unos royalties y también tendrá unos ingresos fuera de lo deportivo con ese merchandising. Eso le convenció de que podía tener ingresos aparte de su salario deportivo", detalló.

Una operación más que arriesgada

Pese a la ilusión del fichaje, la incorporación de Antony supone una fuerte inversión económica para un Betis que había dejado atrás sus problemas financieros. Alarcón reconoce que la operación puede tener riesgos, pero en caso de que el jugador vuelva a rendir de la misma forma que la temporada pasada, será todo un éxito: "Si acaba siendo la estrella mundial que ha sido, esperamos en el Betis recuperar la inversión y hasta lo que nos ha costado el año anterior. Tiene cierto riesgo y tiene un coste elevado, pero potencialmente puedes tener beneficios", sentenció.