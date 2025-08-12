La huella que deja el 'Panda' en el Betis

Ya es oficial: Borja Iglesias y el Betis ponen, ahora sí, fin a su historia. La situación del gallego en el club andaluz ha sido una auténtica montaña rusa: de ser el segundo fichaje más caro de la historia del Betis y ser uno de los héroes de la Copa del Rey en 2022, a tener que ser traspasado al Celta por unas cifras irrisorias.

Todo empezó en 2019, cuando el Betis buscó un cambio de rumbo radical en su planificación. Tras una temporada poco ilusionante, la dirección deportiva optó por invertir grandes cantidades de millones en el campo, con el objetivo de dar un salto en la clasificación a las órdenes de Rubi. Entre la gran lista de nombres que recalaron en Heliópolis, uno de los más destacados fue Borja Iglesias. Pese a fichar ese mismo año a un jugador de la talla mundial de Nabil Fekir, el fichaje más caro de la temporada fue el 'Panda', tras llegar desde el Espanyol a cambio de 28 millones de euros.

La incorporación de Borja desató una 'Pandamanía' en Sevilla, pero su primer año fue más que complicado. Pese a registrar buenas actuaciones, el delantero no logró grandes cifras goleadoras, marcando solamente 3 goles en Liga. Pese a las dudas que mostró, en 2022 se pudo ver aquel Borja que 'facturaba' en la portería rival en cada partido. El gallego fue un pilar fundamental en los planes de Pellegrini en LaLiga y fue esencial en la conquista de la Copa del Rey ante el Valencia, marcando el único gol del Betis en los 120 minutos.

"El Betis es mi forma de vida"

Ese fue el mejor momento de Borja en el club bético. Clave en los planes de Pellegrini y enamorado de la afición bética, parecía que el delantero no se alejaría nunca de la capital andaluza, convirtiéndose, con el paso de los años, en un bético más: "Para mí, a día de hoy, es mi forma de vida. En el Betis he encontrado la felicidad y estoy orgulloso de pertenecer a este grupo humano, en un sitio donde hay un crecimiento. El Betis es distinto. Tiene algo diferente. Es difícil de explicar lo que te llega, cómo te hacen sentirte algo único y es como si tuviera un aura especial. No es tangible. Es más sentimental y tienes el deseo de participar de algo que une y se transmite entre generaciones", explicaba emocionado en 2022.

Pero su irregularidad condenó al jugador. Tras otra buena temporada, en la 23/24 vivió una crisis goleadora muy preocupante, quedándose sin la titularidad y siendo cuestionado por la afición. Esa conexión que tenía Borja con los verdiblancos se perdió y aquel 'killer' que causaba pánico entre los defensas rivales se difuminó. Pellegrini perdió toda la confianza con el gallego y su idilio con el Betis se empezaba a perder.

17. Borja Iglesias (Betis, 9 goles) - 12M€ / EFE y AFP

Su renacer en el Celta

La dirección deportiva apostó por una cesión al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, donde tampoco recuperó su buen juego. Tras su vuelta, Pellegrini volvió a insistir en que no entraba en sus planes y volvió a probar suerte fuera de Heliópolis, esta vez en Vigo. En esta ocasión, Borja sí que volvió a ser aquel delantero que una vez enamoró al Villamarín y, ahora, tras su buen año en el Celta, pone fin de manera definitiva a su historia con el Betis para volver a la que en sus inicios fue su casa.

Borja Iglesias durante un partido con el Celta de Vigo la pasada temporada en una foto de archivo. / Lavandeira jr / EFE

La historia de Borja Iglesias se resume en muchos éxitos y alguna decepción. La inversión por su fichaje fue una mochila pesada que le ha acompañado a lo largo de los años, pero, pese a todo, el Panda ha entrado en la historia del Betis. Aquel año de la Copa nunca se podrá borrar, en una etapa en la que conexión entre afición y jugador traspasó cualquier tipo de racionalidad. Cuando un bético piense en Borja Iglesias no pensará en los 28 millones de su traspaso o sus momentos de irregularidad, recordará a ese Borja que ayudó a construir un Betis grande.