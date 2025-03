La hoja de ruta del Betis para quedarse con Antony

No lleva ni dos meses en Sevilla, pero en la capital andaluza saben que el Real Betis tiene una 'perla' entre sus manos. Antony Matheus dos Santos (São Paulo, 2000) ha enamorado al beticismo a base de grandes actuaciones cargadas de goles, asistencias, regates y detalles de calidad de fantasía. Sin embargo, en el Benito Villamarín no quieren quedarse de brazos cruzados mientras se llega a la fecha de caducidad de este amor fugaz entre el paulista y el club de las Trece Barras.

Cedido por el Manchester United en el mercado invernal, Antony llegó al Real Betis para recuperar una ilusión por el fútbol que estaba lapidada en Old Trafford. Su sonrisa regresó a su rostro al mismo tiempo que la magia a sus botas, y desde entonces, el equipo que dirige Manuel Pellegrini ha dado un salto de calidad más que notable, tanto en LaLiga como en la Conference League.

Antony firmó una nueva asistencia en Butarque / EFE

Imprescindible para el técnico chileno, Antony suma cuatro goles y cuatro asistencias en 11 partidos con el equipo andaluz, además de coleccionar varios premios de MVP. Sin embargo, cuando acabe la temporada, el brasileño regresará al Manchester United. ¿O no?

Una 'bala' por disparar

Según informa ABC Sevilla, en Heliópolis están trabajando intensamente para intentar que Antony pueda seguir, como mínimo, una temporada más en el Villamarín. Teniendo en cuenta que el cuadro inglés abonó 95 millones de euros al Ajax el verano de 2022 para ficharlo, sería un logro impresionante.

En este sentido, poder abordar una operación permanente se plantea imposible aunque a día de hoy, según Transfermarkt, el jugador esté tasado en 20 millones de euros. No obstante, la fórmula que podría cumplir los deseos del club y el jugador sería una cesión simple para la temporada 2025-26.

La gran baza del Betis

El extremo paulista está más que contento en el Villamarín y estaría totalmente abierto a defender los colores del Betis una temporada más. Solo hace falta verlo sobre el campo y escucharlo cuando habla del club. Prueba de ello, su gran rendimiento, que a su vez, puede ser la gran baza del Betis.

En este sentido, en Heliópolis tratarán de convencer al Manchester United para que vuelvan a ver con buenos ojos una cesión. Los red devils quieren revalorizar a un jugador que aún no está amortizado y que ha perdido mucho valor en Old Trafford, por lo que viendo su nivel en el Betis y su adaptación al equipo, no deberían poner demasiados inconvenientes para que siguiera otra temporada más en España.

Champions

El único problema, sobre el papel, sería el astronómico sueldo del jugador: 12 'kilos' por curso. Encontrar una fórmula que contente a todas las partes no será tarea fácil, pero en el Betis tienen claro que, si hay que hacer algún esfuerzo por algún jugador esta temporada, ese tiene que ser Antony.